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Санкции против Лукашенко, его сына и 13 чиновников Белоруссии ввел Евросоюз

21:48 06.11.2020 Фото: Кремлин.ру
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Всем фигурантам списка запретят поездки в ЕС, а также заморозят их активы на территории союза. Европа не признает итоги белорусских выборов и считает президента виновным в репрессиях.

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Евросоюз ввел санкции против Лукашенко

Евросоюз официально ввел санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко, следует из опубликованного ЕС документа.

Евросоюз считает белорусского лидера ответственным за репрессии в отношении кандидатов в президенты от оппозиции и мирных манифестантов, а также за запугивание журналистов.

Политическое решение о расширении санкций по Белоруссии главы МИД ЕС приняли еще 12 октября. С тех пор шла работа по составлению и согласованию нового черного списка.

Помимо Лукашенко, в него внесли еще 14 белорусских чиновников. Среди них, в частности, значится старший сын главы государства Виктор Лукашенко. Всем фигурантам списка запретят поездки в ЕС, а также заморозят их активы на территории союза.

Это уже второй пакет индивидуальных санкций ЕС по Белоруссии. Первый вступил в силу 2 октября, тогда в список включили 40 человек, причастных, по мнению Брюсселя, к насилию над участниками акций протеста и фальсификации итогов голосования.

Лукашенко в этот список не попал, поскольку в Евросоюзе выражали надежду, что белорусские власти откликнутся на призыв и "начнут конструктивный диалог с белорусской оппозицией".

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. На них, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набравший 80,1 процента голосов. Оппозиция эти результаты не признает и считает победительницей Светлану Тихановскую. Сразу после выборов по всей стране начались масштабные акции протеста.

При разгонах акций силовики применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи протестующих, сотни человек, в том числе около 130 сотрудников правоохранительных органов, пострадали. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, сторонники Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября, проводят свои мероприятия, в основном в формате шествий и автопробегов.

Евросоюз не признал итоги выборов в Белоруссии и осудил "насилие над участниками мирных акций протеста".

. выбор акции протеста президент санкции Александр Лукашенко
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