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Выпала из окна при попытке сбежать из ковидного госпиталя женщина в Новосибирске. Смотрите видео

22:02 06.11.2020 Фото: pixabay.com
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Она вылезла на подоконник второго этажа в бахилах, поскользнулась и упала. По предварительной информации, женщина ударилась о козырек и о землю.

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Женщина выпала из окна инфекционной больницы в Новосибирске

В Новосибирске на улице Ольги Жилиной из окна медицинского учреждения выпала женщина, сообщает АСТ-54.

Инцидент произошёл в пятницу днём, 6 ноября, в Центральном районе областного центра. Как рассказали очевидцы происшествия, пострадавшая пыталась сбежать из инфекционной больницы №1. Она вылезла на подоконник второго этажа в бахилах, поскользнулась и упала. По предварительной информации, женщина ударилась о козырёк и о землю.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили факт случившегося, добавив, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

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