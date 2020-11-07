Введение во храм Пресвятой Богородицы: Дата праздника в ноябре 2020 года и традиции

В ночь перед Введением в любую погоду на несколько минут распускается верба.

Введение во храм Пресвятой Богородицы входит в двенадцать главных православных церковных праздников

Введение во храм Пресвятой Богородицы входит в двенадцать главных православных церковных праздников. В 2020 году он отмечается 21 ноября по старому стилю

Введение во храм Пресвятой Богородицы - великий христианский праздник, который установился, когда Марию, будущую Богоматерь, согласно церковному преданию, родители торжественно ввели в Иерусалимский храм, исполняя обет посвятить своего ребенка Богу.

История праздника



Иоаким и Анна, будущие родители Пресвятой Богородицы, много времени провели в молитвах о рождении ребенка. Они пообещали Господу, что если родится ребенок - они отдадут его на служение Богу. В скором времени их просьбы исполнились, и появилась на свет Мария. Когда девочке исполнилось три года, родители собрались исполнить данное обещание. Одели дочь в красивые одежды, созвали всех родственников и, распевая священные песни и держа в руках зажженные свечи, выдвинулись из Назарета в Иерусалим. Через три дня пришли они к храму, где встретил их первосвященник Захария (по преданию - отец Иоанна Крестителя) с другими священниками.

15 крутых ступенек, из которых состояло крыльцо (именно столько псалмов распевали священники перед входом), юная Мария преодолела легко и быстро. Тогда Захария принял Пресвятую Деву и отвел ее в Святая Святых - святилище храма, куда только первосвященник мог входить один раз в год. Такое событие являлось нарушением Закона благочестия и вызвало у всех находящихся в храме большое удивление. Но никто не знал, что Захария это сделал по внушению свыше - ему явился ангел и открыл тайну о будущем Марии.

До 14 лет Дева Мария находилась в храме, где постоянно молилась, изучала Священное писание, училась рукоделию у старших сестер. Но по достижении этого возраста она должна была покинуть храм и выйти замуж. Но Мария отказалась, сказав, что посвящена Богу с рождения. Священники были озадачены, ведь в храме оставить девушку было нельзя, но и насильно замуж не выдать. Обратились они тогда с молитвой к Всевышнему, чтобы указал он им волю свою и верный путь. Тогда к первосвященнику спустился ангел и рассказал, что нужно собрать всех неженатых мужчин «колена Иудова из дома Давидова», чтобы среди них Господь указал, кем быть хранителем Девы Марии. Для этого им нужно было принести посохи, которые Захария поставил во Святая Святых. Спустя некоторое время он увидел, что посох вдовца Иосифа расцвел, а на нем сидела голубка. Так Мария и Иосиф обручились и вернулись из Иерусалима в Назарет.

Духовное значение праздника

Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы считается монашеским. Он приходится на пост и символизирует всецелое служение Богу, а также прославляет Богородицу.

Тропарь праздника

Днесь благоволения Божия предображение / и человеков спасения проповедание, / в храме Божии ясно Дева является / и Христа всем предвозвещает. / Той и мы велегласно возопиим: / радуйся, / смотрения Зиждителева исполнение.

Кондак праздника



Пречистый Храм Спасов, / многоценный чертог и Дева, / священное сокровище славы Божия / днесь вводится в дом Господень, / благодать совводящи, яже в Дусе Божественном, / Юже воспевают ангели Божии: / Сия есть селение небесное.

Традиции праздника

В церквях начинается подготовка к Рождеству, проводятся торжественные Богослужения.

На Введение устраивают катание на санях, так как уже устанавливаются морозы и снега наметает достаточно. После утренней литургии начинаются первые постные ярмарки, куда свозят на продажу дары осени и запасы на зиму, на них же продаются сани и конные упряжки.

Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы почитаем женщинами, так как считается, что особая сила в этот день покровительствует им в семейных делах, работе, воспитании детей. Девушки перед сном накануне праздника просят Богородицу показать во сне их будущий дом.

Также существует поверье, что на праздник Введения Господь отпускает на землю праведные души, и мертвые могут побыть среди живущих.

Приметы праздника

В этот день запрещается копать землю, так как она отдыхает. Если же взялись за лопату - урожая не будет.

Введение считается «воротами» зимы. Если будут морозы - все праздники будут холодные, а если тепло, то и все праздники будет мягкая погода.

В ночь перед Введением в любую погоду на несколько минут распускается верба.

На праздник принято ходить в гости. Важнее всего то, кто первым войдет в дом: если мужчина - год будет удачным, если женщина - быть беде.

Источник: kp.ru