Когда Михайлов день в 2020 году? История и традиции важного православного дня

Архангел Михаил на иконах предстает, как правило, с мечом - одерживающим победу над темными духами и отсекающим от человеческих душ греховные помыслы.

Михайлов день получил свое название в честь Архангела Михаила

Михайлов день — это народное название дня, в который церковь отмечает Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.

Михайлов день получил свое название в честь Архангела Михаила. Слово «ангел» означает по-гречески «вестник». Ангелы в христианской традиции — это разумные, добрые существа, населяющие «тонкий» — духовный — мир и часто служащие вестниками Божьей воли. Архангелы — ангелы, призванные Создателем к особому служению, благовествующие о великих событиях, открывающие чистым сердцам тайны мироздания и просвещающие души.

Расскажем немного подробнее об Архангеле Михаиле ("Кто как Бог" - таково значение его имени в переводе с древнееврейского). Согласно Священному Писанию и Преданию, Михаил - покровитель человеческого рода, предводитель ("архистратиг") небесного воинства в битве со злыми силами. Именно он низринул с небес возгордившегося денницу и других падших духов; это он показался в виде огненного столпа перед бежавшими из Египта израильтянами. Он не раз являлся пророкам и спас от огня трех святых отроков - Ананию, Азарию и Мисаила - брошенных в раскаленную печь за отказ поклониться идолу.

На Руси не было города без храма или придела, посвященного этому Архангелу; стоит Архангельский собор - древняя усыпальница великих князей - и в центре Московского Кремля.

Празднование Собора Архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных

отмечается 21 ноября (по новому стилю). Это дата постоянная, поэтому и в 2020 году православные будут чтить архангела Михаила 21-го числа последнего осеннего месяца.

История

Праздник был учрежден в 363-м году нашей эры постановлением Лаодикийского собора. В то время год отсчитывался с марта, и неслучайно праздник был определен на девятый месяц. Согласно Преданию, существует девять ангельских чинов:

Серафимы

Херувимы

Престолы



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Чудо в Хонех

Во фригийском городе Колоссы, неподалеку от Иераполя, находился храм, возведенный в честь Архангела. В этом храме в течение шестидесяти лет служил пономарем Архипп Херотопский, который за свою жизнь обратил немало язычников в христианство.

И вот однажды идолопоклонники решили разрушить храм, а заодно и расправиться с Архиппом, причем для этого они выбрали весьма оригинальный способ: соединили русла двух рек в одно и направили получившийся мощный поток на храм. Узнав об этом, пономарь начал усердно молиться, и его молитвы в конце концов были услышаны Михаилом. В итоге Архистратиг спас храм: он открыл своим жезлом в горе расселину, куда и устремились воды двух соединенных горных рек. Город, где происходили эти события, стал называться Хоны ("отверстие").

Традиции

В ноябре на Руси заканчивался сбор урожая, поэтому в Михайлов день накрывали обильные столы - тем более, что через неделю начинался Рождественский (Филипповский) пост.

Архангел Михаил на иконах предстает, как правило, с мечом - одерживающим победу над темными духами и отсекающим от человеческих душ греховные помыслы.

Источник: kp.ru