7 ноября - Всемирный день мужчин: Кто придумал праздник и что делать в этот день?

В качестве подарков в этот день мужчины ждут, прежде всего, женского внимания. Мужчины счастливы, если женщины с искренней радостью готовы его уделить.

Вечный вопрос — каков он, настоящий мужчина

Господа мужчины! Если женское население считает, что ближайший всплеск повышенного внимания к сильной половине человечества стоит проявлять не ранее, чем 23 февраля, то вы имеете полное право напомнить, что есть и другая достойная дата.

С лёгкой руки Михаила Горбачёва в 2000 году с мужской «дискриминацией» было покончено, и мировая общественность стала отмечать Всемирный день мужчин (World Men's Day) ежегодно в первую субботу ноября.

Кстати, данную инициативу бывшего президента СССР поддержали Венский магистрат, отделение ООН в Вене и ряд других международных организаций. С тех пор День мужчин традиционно отмечается во многих странах, хотя и не утвержден официально.

В качестве подарков в этот день мужчины ждут, прежде всего, женского внимания. Мужчины счастливы, если женщины с искренней радостью готовы его уделить.

В этот день уместно напомнить, что Международный женский день неизменно отмечается 8 марта.

Интересно, что существует еще и Международный мужской день (International Men's Day), отмечаемый ежегодно 19 ноября. Этот День был впервые отмечен 19 ноября 1999 года в Республике Тринидад и Тобаго, и с тех пор его празднуют также в США, Великобритании, Ямайке, Австралии, Индии, Сингапуре, Мальте и в Южной Африке.

Источник: calend.ru