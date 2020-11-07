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7 ноября - Всемирный день мужчин: Кто придумал праздник и что делать в этот день?

08:32 07.11.2020 Фото: pxhere.com
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В качестве подарков в этот день мужчины ждут, прежде всего, женского внимания. Мужчины счастливы, если женщины с искренней радостью готовы его уделить.

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Вечный вопрос — каков он, настоящий мужчина

Господа мужчины! Если женское население считает, что ближайший всплеск повышенного внимания к сильной половине человечества стоит проявлять не ранее, чем 23 февраля, то вы имеете полное право напомнить, что есть и другая достойная дата.

С лёгкой руки Михаила Горбачёва в 2000 году с мужской «дискриминацией» было покончено, и мировая общественность стала отмечать Всемирный день мужчин (World Men's Day) ежегодно в первую субботу ноября.

Кстати, данную инициативу бывшего президента СССР поддержали Венский магистрат, отделение ООН в Вене и ряд других международных организаций. С тех пор День мужчин традиционно отмечается во многих странах, хотя и не утвержден официально.

В качестве подарков в этот день мужчины ждут, прежде всего, женского внимания. Мужчины счастливы, если женщины с искренней радостью готовы его уделить.

В этот день уместно напомнить, что Международный женский день неизменно отмечается 8 марта.

Интересно, что существует еще и Международный мужской день (International Men's Day), отмечаемый ежегодно 19 ноября. Этот День был впервые отмечен 19 ноября 1999 года в Республике Тринидад и Тобаго, и с тех пор его празднуют также в США, Великобритании, Ямайке, Австралии, Индии, Сингапуре, Мальте и в Южной Африке.

Источник: calend.ru

World Men's Day внимание всемирный день мужчин история праздник Михаил Горбачев ООН
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