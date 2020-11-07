7 ноября в России отмечается День Октябрьской революции 1917 года

В России 7 ноября перестало быть праздником, но вошло в перечень памятных дат. Соответствующий закон был принят в 2005 году.

В течение всей советской эпохи 7 ноября был «красным днем календаря» и главным праздником СССР

Ежегодно 7 ноября в России отмечается памятная дата — День Октябрьской революции 1917 года.

Формально этот праздник был учрежден в 2005 году, но на самом деле имеет давнюю историю и знаком любому человеку, родившемуся и воспитанному в Советском Союзе. До 1991 года день 7 ноября был главным праздником СССР и носил название — День Великой Октябрьской социалистической революции.

В течение всей советской эпохи 7 ноября был «красным днем календаря», то есть государственным праздником, который отмечали не только особым цветом в ежедневнике, но и обязательными демонстрациями трудящихся, проходившими в каждом городе страны. История этого праздника закончилась с распадом Советского Союза и развенчанием коммунистической идеологии.

В современной России праздник был переименован сначала в День согласия и примирения (с намеком на необходимое примирение сторонников разных идеологических взглядов), а затем и упразднен вовсе. Впрочем, в некоторых бывших республиках СССР он продолжает существовать и по сей день: в Кыргызстане 7 ноября остается выходным днем и государственным праздником (но поменял название), в Беларуси он отмечается как День Октябрьской революции.

В России 7 ноября перестало быть праздником, но вошло в перечень памятных дат. Соответствующий закон был принят в 2005 году. Ведь несмотря на спорную идеологическую подоплеку бывшего праздника, сложно отрицать значение этой даты в истории страны. Восстание в Петрограде в 1917 году, завершившееся социалистической революцией, предопределило все дальнейшее развитие не только России, но и ряда других государств мира.

Для тех, кто изучал историю уже в современной России и, возможно, уделил недостаточно вниманию этой вехе, стоит напомнить. В ночь с 7 на 8 ноября (по новому стилю, а по старом стилю это произошло с 25 на 26 октября) 1917 года в Петрограде произошло восстание. По сигналу, которым стал выстрел крейсера «Аврора», вооруженные рабочие, солдаты и матросы захватили Зимний дворец, свергли Временное правительство и провозгласили Власть Советов, которая просуществовала в стране 73 года.

Кстати, легендарный крейсер — символ Октябрьской революции — в ноябре 1948 года был выведен из состава флота и поставлен на вечную стоянку у Петроградской набережной в Ленинграде.

Источник: calend.ru