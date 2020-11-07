Точный гороскоп на Димитровскую субботу 7 ноября 2020 года для каждого знака зодиака

Неблагоприятный день для весов. Чувство тревоги может усилиться, в худшем случае вы испытаете страх перед будущим.

Астропрогноз на 7 ноября 2020

Гороскоп

КОЗЕРОГ (Capricornus, 22.XII–20.I)

Ваши авторитет и репутация могут подвергнуться неожиданным нападкам. Проявите характерную для вас сдержанность — постарайтесь не сорваться и не воспринимать критические замечания в свой адрес слишком болезненно. Неожиданное известие, которое вы можете получить во второй половине дня, позволит подвести итог прежним замыслам.

ВОДОЛЕЙ (Aquarius, 21.I–19.II)

День самозащиты, отстаивания своих принципов. Вероятны недоразумения и неприятности, которые негативно отразятся на вашем авторитете. В этот день влияние Меркурия на вашу жизнь заметно ослабеет. Возможны финансовые потери, ошибки и просчеты в делах, разногласия с начальством или сослуживцами, вызов обществу. Проявив свойственную вам способность к анализу, мягкость и скромность, вы сможете изменить ситуацию к лучшему.

РЫБЫ (Pisces, 20.II–20.III)

День символизирует равновесие, уверенность в собственных силах, усиление ауры. Многим Рыбам удастся встретить неприятности этого дня с высоко поднятой головой. Усилится обаяние Рыб, они будут знать, чего хотят, и добиваться этого со свойственным упорством и настойчивостью. Многие смогут избавиться от инерции и противостоять течению жизни. Рекомендуется решать наболевшие вопросы в личной жизни, делать предложения. Заболевшие в этот день могут легко справиться с недугом.

ОВЕН (Aries, 21.III–20.IV)

Сегодня наиболее подходящий день для того, чтобы сменить обстановку и развеяться, например, отправившись в путешествие с любимыми или друзьями. Это день новых встреч и знакомств. Но не забывайте уделять внимание членам семьи, тем более, что это жизненно необходимо — не исключена ссора с кем-нибудь из близких родственников, скорее всего членов семьи. Возможно, вечером вы почувствуете нарастающее беспокойство. Поделитесь своими тревогами с близким человеком, не стоит замыкаться в себе. Вероятны головная боль, вялость и обострение хронических заболеваний. Займитесь укреплением здоровья.

ТЕЛЕЦ (Taurus, 21.IV–21.V)

Осторожность и рассудительность помогут вам избежать многих неприятностей. Если у вас есть дети, возможны серьезные проблемы с их воспитанием. Глубокая интуиция и педагогический талант помогут вам восстановить мир и согласие в семье. Помните, что многие недоразумения возникают из-за недостатка общения.

БЛИЗНЕЦЫ (Gemini, 22.V–21.VI)

День включения космической энергии любви. Хорошо проявлять милость: дарить подарки, выполнять просьбы. Приготовьтесь услышать неожиданную новость. День благоприятен для поездок, путешествий, приема гостей. Активный отдых, общение с близкими людьми позволят вам восстановить душевное равновесие.

РАК (Cancer, 22.VI–22.VII)

Вероятно, что в этот день у вас сильнее проявится раздражение и усталость. Постарайтесь воздержаться от эмоций и необдуманных поступков. Чувство тревоги может усилиться, в худшем случае вы испытаете страх перед будущим и жизнью. Ничего не предпринимайте. Вы найдете понимание и помощь у близких людей. Лучшим местом для уединения окажется собственный дом. Обратите внимание на свое здоровье.

ЛЕВ (Leo, 23.VII–23.VIII)

Вероятно, вам придется потратить силы и время на нерешенные проблемы в отношениях с людьми. Семейные хлопоты выйдут на первый план и повлекут за собой дополнительные расходы. Возможна ссора или разногласия с кем-нибудь из близких родственников.

ДЕВА (Virgo, 24.VIII–23.IX)

Сегодня вероятны разногласия с окружающими вас людьми, в результате чего вы будете вынуждены отказаться от контактов с многими из них. Возможно, вы почувствуете нарастающее беспокойство. Поделитесь своими тревогами с близким человеком, не стоит замыкаться в себе. Не исключены вялость и обострение хронических заболеваний. Займитесь укреплением здоровья.

ВЕСЫ (Libra, 24.IX–23.X)

Неблагоприятный день. Чувство тревоги может усилиться, в худшем случае вы испытаете страх перед будущим. Важна осмотрительность в контактах с партнерами. Возможно, благодаря прирожденной дипломатии вам удастся разобраться в сложившейся ситуации перехода вашей деятельности на новый виток развития. Обратите внимание на свое здоровье.

СКОРПИОН (Scorpius, 24.X–22.XI)

Сегодня возможно, что у вас возникнет острое чувство неудовлетворенности. Личные отношения в начале года будут складываться не так, как вам хотелось бы. Возможно посягательство на вашу репутацию, но благодаря уникальной проницательности вы сможете точно определить, с чьей стороны это исходит, и сумеете защититься.

СТРЕЛЕЦ (Sagittarius, 23.XI–21.XII)

Напряженный день. Следует проявить осторожность и осмотрительность во всех делах. Не исключены конфликты с начальством — постарайтесь проявить больше лояльности. Возможно, появятся проблемы с родственниками. В делах не полагайтесь на интуицию — внимательно прислушайтесь к мнению людей, которым вы доверяете.

Источник: supercook.ru