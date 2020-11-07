Подробный гороскоп на ноябрь и декабрь 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп поможет представителям рационально распределить свои планы, чтобы удачно встретить наступающий год.

Гороскоп поможет представителям рационально распределить свои планы, чтобы удачно встретить наступающий го

Эксперты составили астропрогноз на ноябрь и декабрь 2020 года для каждого знака зодиака. Гороскоп поможет представителям рационально распределить свои планы, чтобы удачно встретить наступающий год.

Что судьба подготовила для представителей Огненной стихии на ноябрь и декабрь 2020 года

Овен

Ноябрь обещает принести Овнам приятные моменты. Представители могут спокойно устроить для себя небольшой отпуск. На работе стоит избегать конфликтов с коллегами и начальством.

В декабре Овны могут заняться развитием своего духовного потенциала. Знак будет полон сил и энергии, поэтому важные события он сможет спокойно выстоять.

Лев

В ноябре Львам необходимо уделить внимание рабочим процессам. Возможно, у знака осталось много нерешенных дел. Последний месяц осени можно посвятить данным вопросам.

В декабре начинается старт позитивных и ярких событий в жизни Львов. Измениться представителям помогут близкие люди. Знаку стоит принимать больше участия в жизни семьи.

Стрелец

У Стрельцов в ноябре 2020 года намечается прибавление к зарплате и активный карьерный рост. В семье ожидается спокойный и гармоничный период.

В декабре Стрельцам стоит заняться деловыми вопросами: удачно будут проходить сделки и поездки. Месяц может выдаться немного нервным, ведь знак может отвлекаться из-за любых мелочей.

Какие события ждут представителей стихии Земли в ноябре и декабре 2020 года

Телец

Знаку стоит пересмотреть свои принципы, чтобы ноябрь 2020 года прошел спокойно и без происшествий. Некоторые действия Тельцов сильно задевают чувства родных.

Эксперты прогнозируют позитивный старт декабря. Перед наступающими праздниками лучше разобраться со старыми вопросами и проблемами.

Дева

В ноябре Девам стоит рационально распределять свой доход, чтобы не потратить большую сумму на ненужную вещь. Не стоит разрываться между карьерой и семьей.

Удача будет на стороне Девы в декабре, поэтому в этот период стоит полностью раскрыть свой потенциал. Иногда представители будут чувствовать нехватку сил и энергии.

Козерог

Звезды рекомендуют Козерогам побольше проводить времени с семьей в ноябре. Одиноких знаков могут ждать интересные знакомства.

Конец 2020 года заставит хорошо посуетиться Козерогов. Астрологи советуют в декабре отказаться знаку от коллективной работы и сосредоточиться на собственном развитии.

Что принесет ноябрь и декабрь 2020 года для представителей стихии Воздуха

Близнецы

Ноябрь Близнецам следует провести в мире и гармонии, поэтому конфликты с родными ни к чему. Также это касается и дел на работе.

В декабре Близнецу стоит настроиться на коллективную работу. Отказываться от деловых встречи и поездок не нужно.

Весы

Новые предложения на работе смогут принести Весам успех в ноябре. Также период благополучен для смены должности.

Жизнь у Весов постепенно будет улучшаться в декабре. Конец года обещает быть динамичным, поэтому знаку стоит провести его незабываемо.

Водолей

Эмоции должны находиться под контролем у Водолеев в течение ноября. Финансовая сфера будет радовать знак.

Декабрь выдастся гармоничным у Водолеев, если они не станут переживать по любому поводу. Первые дни декабря помогут знаку встать на ноги.

Планы судьбы на представителей Водной стихии на ноябрь и декабрь 2020 года

Рак

Гороскоп на ноябрь 2020 года рекомендует Ракам пересмотреть свое отношение к родным. Возможно, старая обида не дает знаку открыться близким. Представителям необходимо быть осторожными с финансами.

Декабрь 2020 года сулит Ракам множество ярких событий, однако они будут не всегда. В основном знака ожидают серые будни.



Представителям знака стоит быть осторожными с тратами в ноябре. Нагрузка на работе не должна вызывать у Раков усталость и беспокойство.

В первом месяце зимы стоит заложить фундамент в обществе, который и станет началом успешного будущего. В середине декабря необходимо быть осторожными.

Рыбы

В ноябре Рыб может заметить начальство, если знак будет проявлять себя с лучшей стороны. В семейных отношениях ожидается гармония.

В декабре Рыбы смогут заметить улучшение карьерного роста. Отдавать все силы работе не стоит: знак обязан разрешить себе расслабиться.

Источник: rsute.ru