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Гороскопы / Общество

Подробный гороскоп на ноябрь и декабрь 2020 года для всех знаков зодиака

00:15 07.11.2020 Фото: pixabay.com
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Гороскоп поможет представителям рационально распределить свои планы, чтобы удачно встретить наступающий год.

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Гороскоп поможет представителям рационально распределить свои планы, чтобы удачно встретить наступающий го

Эксперты составили астропрогноз на ноябрь и декабрь 2020 года для каждого знака зодиака. Гороскоп поможет представителям рационально распределить свои планы, чтобы удачно встретить наступающий год.

Что судьба подготовила для представителей Огненной стихии на ноябрь и декабрь 2020 года

Овен

Ноябрь обещает принести Овнам приятные моменты. Представители могут спокойно устроить для себя небольшой отпуск. На работе стоит избегать конфликтов с коллегами и начальством.

В декабре Овны могут заняться развитием своего духовного потенциала. Знак будет полон сил и энергии, поэтому важные события он сможет спокойно выстоять.
Лев

В ноябре Львам необходимо уделить внимание рабочим процессам. Возможно, у знака осталось много нерешенных дел. Последний месяц осени можно посвятить данным вопросам.

В декабре начинается старт позитивных и ярких событий в жизни Львов. Измениться представителям помогут близкие люди. Знаку стоит принимать больше участия в жизни семьи.
Стрелец

У Стрельцов в ноябре 2020 года намечается прибавление к зарплате и активный карьерный рост. В семье ожидается спокойный и гармоничный период.

В декабре Стрельцам стоит заняться деловыми вопросами: удачно будут проходить сделки и поездки. Месяц может выдаться немного нервным, ведь знак может отвлекаться из-за любых мелочей.

Какие события ждут представителей стихии Земли в ноябре и декабре 2020 года

Телец

Знаку стоит пересмотреть свои принципы, чтобы ноябрь 2020 года прошел спокойно и без происшествий. Некоторые действия Тельцов сильно задевают чувства родных.

Эксперты прогнозируют позитивный старт декабря. Перед наступающими праздниками лучше разобраться со старыми вопросами и проблемами.
Дева

В ноябре Девам стоит рационально распределять свой доход, чтобы не потратить большую сумму на ненужную вещь. Не стоит разрываться между карьерой и семьей.

Удача будет на стороне Девы в декабре, поэтому в этот период стоит полностью раскрыть свой потенциал. Иногда представители будут чувствовать нехватку сил и энергии.
Козерог

Звезды рекомендуют Козерогам побольше проводить времени с семьей в ноябре. Одиноких знаков могут ждать интересные знакомства.

Конец 2020 года заставит хорошо посуетиться Козерогов. Астрологи советуют в декабре отказаться знаку от коллективной работы и сосредоточиться на собственном развитии.

Что принесет ноябрь и декабрь 2020 года для представителей стихии Воздуха

Близнецы

Ноябрь Близнецам следует провести в мире и гармонии, поэтому конфликты с родными ни к чему. Также это касается и дел на работе.

В декабре Близнецу стоит настроиться на коллективную работу. Отказываться от деловых встречи и поездок не нужно.
Весы

Новые предложения на работе смогут принести Весам успех в ноябре. Также период благополучен для смены должности.

Жизнь у Весов постепенно будет улучшаться в декабре. Конец года обещает быть динамичным, поэтому знаку стоит провести его незабываемо.
Водолей

Эмоции должны находиться под контролем у Водолеев в течение ноября. Финансовая сфера будет радовать знак.

Декабрь выдастся гармоничным у Водолеев, если они не станут переживать по любому поводу. Первые дни декабря помогут знаку встать на ноги.

Планы судьбы на представителей Водной стихии на ноябрь и декабрь 2020 года

Рак

Гороскоп на ноябрь 2020 года рекомендует Ракам пересмотреть свое отношение к родным. Возможно, старая обида не дает знаку открыться близким. Представителям необходимо быть осторожными с финансами.

Декабрь 2020 года сулит Ракам множество ярких событий, однако они будут не всегда. В основном знака ожидают серые будни.

Скорпион

Представителям знака стоит быть осторожными с тратами в ноябре. Нагрузка на работе не должна вызывать у Раков усталость и беспокойство.

В первом месяце зимы стоит заложить фундамент в обществе, который и станет началом успешного будущего. В середине декабря необходимо быть осторожными.
Рыбы

В ноябре Рыб может заметить начальство, если знак будет проявлять себя с лучшей стороны. В семейных отношениях ожидается гармония.

В декабре Рыбы смогут заметить улучшение карьерного роста. Отдавать все силы работе не стоит: знак обязан разрешить себе расслабиться.

Источник: rsute.ru

астрология гороскоп знаки зодиака
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