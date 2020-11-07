Что нужно сделать и чего стоит избегать 7 ноября 2020 года в день поминовения усопших

В этот день следует чистосердечно покаяться в грехах, совершенных ранее, поплакать, вспоминая несчастья, чтобы дальше жить с легким сердцем и благими намерениями.

Согласно народным поверьям, в этот день вспоминают о многих предпочтениях, которые нравились покойным , обязательно ходят на кладбище

По приметам и поверьям сегодня, 7 ноября 2020 года, в день памяти мучеников Маркиана и Мартирия, а также праведной Тавифы, православные верующие традиционно поминают почивших родных и близких людей. Согласно народным поверьям, в этот день вспоминают о многих предпочтениях, которые нравились покойным , обязательно ходят на кладбище. Следят 7 ноября и за погодными приметами, предвещающими возможную зимнюю погоду и будущий урожай.

Каким традициям следуют в день поминовения усопших 7 ноября

В день Дедовских плачей, как еще по простонародному называют праздник 7 ноября, обычно устанавливается холодная предзимняя погода. Очень часто погода бывает дождливой или даже снежной, особо ненастной. Из давних поверий это воспринимается людьми как слезы по усопшим близким людям. Поэтому в этот день многие устраивают поминки, на которых вспоминают своих родных и друзей.

Считается обязательным в этот день посетить кладбище, убраться на могилках, поставить свечи и почитать молитвы. На кладбище принято брать еду и раздавать обездоленным людям для поминовения усопших. После посещения кладбища в домах нужно устроить поминальные обеды, стараясь приготовить те блюда, которые любили почившие.

В давние времена в деревнях всем миром старались помочь осиротевшим детям, одиноким людям. Их приглашали на обеды, давали еду с собой и следили, чтобы никто не обижал этих обездоленных.

Было принято в такой день каяться в грехах, чтобы в зиму прийти с добрыми помышлениями. Для людей, занимающихся торговлей, в день Дедовских плачей запрещено было кушать хлеб. По поверьям означало, что у вкусивших хлеб торговля не будет успешной. А тем, кто продавал зерно, нельзя было менять торговое место, чтобы не прогнать удачу.

Что нужно сделать и чего стоит избегать в день 7 ноября 2020 года

Из давних поверий в наше время дошли некоторые наставления по поводу того, как вести себя в день Дедовских плачей.

Какие поверья являются назидательными:

в этот день следует чистосердечно покаяться в грехах, совершенных ранее, поплакать, вспоминая несчастья, чтобы дальше жить с легким сердцем и благими намерениями;

всегда в этот день нужно просить почивших родных о помощи. Согласно поверья, это помогает в ближайшее время разрешить многие проблемы;



а к девушкам-сиротам, которые в этот день обращаются с просьбой к усопшей матери, обязательно придет помощь и просьба выполнится.

Что, согласно поверьям, не стоит делать 7 ноября 2020 года:

в этот день лучше не заниматься торговлей, особенно в новых местах;

девушки и женщины не должны лить слезы в подушку, потому что эта боль останется в перьях. А тем, кто потом будет на ней спать, достанутся эти слезы и боль;

нельзя отказывать в помощи бедным, обездоленным людям.

Народные погодные приметы 7 ноября 2020 года

Считается, что с 7 ноября погода начнет меняться на более холодную в преддверии зимы. Какие приметы будут предсказывать такие изменения в ближайшее и далекое будущее:

наступит ненастный, холодный день, если ночью звезды на небе выглядят очень тусклыми;



если к этому дню на деревьях много листьев осталось, нужно ждать затяжную зиму;выпавший обильно снег предскажет добрый урожай злаковых на будущий год;если утро туманное, то нужно ждать потепления;завывающий протяжно ветер предвещает затянувшееся ненастье;плывущие низко облака говорят о похолодании и возможном дожде;если небо 7 ноября чистое и голубого цвета, то хорошая теплая погода продержится еще долгое время.

Считается, что 7 ноября рождаются очень любознательные и обаятельные люди, которые всю жизнь двигаются вперед, учась на своих ошибках.

Источник: rsute.ru