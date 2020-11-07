Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 7 ноября 2020 в России и мире

Список праздников России и мира 7 ноября 2020 года ознакомит с государственными, профессиональными, международными, народными, необычными праздниками, которые отмечаются в этот день.

1917 – в России произошла Октябрьская революция



• День Великой Октябрьской Социалистической Революции

• Всемирный день мужчин (Men`s World Day)



• День холодца• Димитриевская родительская суббота• День военного парада на Красной площади 1941 года• День рисования на запотевшем стекле• День рождения уральского трамвая• День российского пейнтбола• День памяти праведной Тавифы Иоппийской• Международный день вина «Мерло» (International Merlot Day)• День памяти святых мучеников Маркиана и Мартирия• День «Обнимите медведя» (Hug a Bear Day) - США• День гигантского омлета (Giant Omelette Celebration) - США• День горького шоколада с миндалём (National Bittersweet Chocolate with Almonds Day) - США• День кекри - Финляндия• День здоровья - Туркменистан• День таджикского театра - Таджикистан• День детей - ЮАР• День нотариуса - Грузия• День шоколадного липкого пирога - Швеция• День бизона (National Bison Day) - США• День венгерской оперы - Венгрия• День новой эры (New Era Day) - Тунис• День нотариуса (Notary Public Day) - США• День революции и солидарности - Бангладеш• Дни истории и памяти предков - Кыргызстан• День осведомлённости о лимфомах у собак (National Canine Lymphoma Awareness Day) - США• День информации и печати - Кыргызстан• Именины у Маркиана, Матроны, Афанасия, Валерия• Дедовские плачи (Мартирий)

Важные даты

1902 – в Туле, по инициативе местного врача Фёдора Архангельского, открылся первый в России вытрезвитель под названием «Приют для опьяневших».

1917 – в России произошла Октябрьская революция.

1924 – в демонстрации на Красной площади в Москве приняли участие 10 первых изготовленных в СССР грузовых автомобилей АМО-Ф-15.



1928 – вступил в строй нефтепровод Грозный – Туапсе протяжённостью 618 километров.1929 – в рамках деятельности ГОЭЛРО вступила в строй Сызранская ГЭС, первая станция гидроэнергетики Поволжья.1941 – ВВС Третьего Рейха потопили близ Ялты санитарный теплоход «Армения» с 7 тысячами человек на борту.1941 – Парад на Красной площади проведён во время Московской битвы.1943 – в Кирове было открыто регулярное троллейбусное движение.1949 – получена первая нефть на Нефтяных Камнях, старейшей в мире морской нефтяной платформе.1966 – в СССР состоялся один из крупнейших военных парадов.1990 – слесарь Александр Шмонов стрелял в Михаила Горбачёва на праздничной демонстрации.2012 – произошло массовое убийство в Медведкове в Москве (Россия).

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend