Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 7 ноября 2020 в России и мире

• День Великой Октябрьской Социалистической Революции
• Всемирный день мужчин (Men`s World Day)
• Димитриевская родительская суббота
• День военного парада на Красной площади 1941 года
• День рисования на запотевшем стекле
• День рождения уральского трамвая
• День российского пейнтбола
• День памяти праведной Тавифы Иоппийской
• Международный день вина «Мерло» (International Merlot Day)
• День «Обнимите медведя» (Hug a Bear Day) - США
• День гигантского омлета (Giant Omelette Celebration) - США
• День горького шоколада с миндалём (National Bittersweet Chocolate with Almonds Day) - США
• День кекри - Финляндия
• День здоровья - Туркменистан
• День таджикского театра - Таджикистан
• День детей - ЮАР
• День шоколадного липкого пирога - Швеция
• День бизона (National Bison Day) - США
• День венгерской оперы - Венгрия
• День новой эры (New Era Day) - Тунис
• День нотариуса (Notary Public Day) - США
• День революции и солидарности - Бангладеш
• Дни истории и памяти предков - Кыргызстан
• День информации и печати - Кыргызстан
• Именины у Маркиана, Матроны, Афанасия, Валерия
• Дедовские плачи (Мартирий)
Важные даты
1902 – в Туле, по инициативе местного врача Фёдора Архангельского, открылся первый в России вытрезвитель под названием «Приют для опьяневших».
1917 – в России произошла Октябрьская революция.
1924 – в демонстрации на Красной площади в Москве приняли участие 10 первых изготовленных в СССР грузовых автомобилей АМО-Ф-15.
1929 – в рамках деятельности ГОЭЛРО вступила в строй Сызранская ГЭС, первая станция гидроэнергетики Поволжья.
1941 – ВВС Третьего Рейха потопили близ Ялты санитарный теплоход «Армения» с 7 тысячами человек на борту.
1941 – Парад на Красной площади проведён во время Московской битвы.
1943 – в Кирове было открыто регулярное троллейбусное движение.
1949 – получена первая нефть на Нефтяных Камнях, старейшей в мире морской нефтяной платформе.
1966 – в СССР состоялся один из крупнейших военных парадов.
1990 – слесарь Александр Шмонов стрелял в Михаила Горбачёва на праздничной демонстрации.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend