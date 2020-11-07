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Вышла замуж за первую любовь Дениса невеста с двумя детьми Алёна в Бердске. Учились в школе и за плечами уже есть браки

17:34 07.11.2020, Яна Паукштис Фото: Яны Паукштис
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Оригинальное розовое платье выбрала себе невеста, а у жениха красивая яркая синяя рубашка.

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Невеста в нежно-розовом платье вышла замуж за свою первую любовь

Алена и Денис учились вместе в искитимской школе. У обоих за плечами уже есть брак и трое детей на двоих: два сына Алены и дочка Дениса, но такие перспективы их не пугают:

- Объединим детей как-нибудь, - смеется Денис, выйдя из ЗАГСа.

Для бракосочетания Алена выбрала себе неожиданно красивое розовое платье с прозрачными рукавами, без украшений и фаты. Денис предпочел оригинальную рубашку с синие брюки.

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Аноним, 07 ноября 2020 18:35
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