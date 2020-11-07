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Лунный календарь работ с растениями в ноябре 2020 года: 9 -10 ноября – не стоит работать с почвой и растениями

11:15 07.11.2020 Фото: pxhere.com
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8 ноября – Благоприятный день для посева озимого лука и чеснока.

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14 - 15 ноября – день не благоприятен для посадок

Лунный календарь дачных работ на каждый день ноября 2020 года
Настоящий любитель дачного дела точно знает, что опираясь на лунный календарь можно значительно упростить себе выращивание различных культур. Что делать на участке и дома в ноябре 2020 года с растениями, узнаем ниже.

Первая декада ноября: 1-10 ноября 2020 года

1 ноября - Подходящее время для формирования деревьев и осеннего вскапывания почвы. Так же, можно опрыскать участок от вредителей.
2- 4 ноября – День подходит для высаживания цветочных клубней и пересаживания многолетников. Уже можно срезать и укрыть кустарники и плодовые деревья.
5 – 6 ноября – Можно обрезать ягодные кусты и укрывать виноград.
7 ноября – В этот день не желательны работы с посевом.
8 ноября – Благоприятный день для посева озимого лука и чеснока.
9 -10 ноября – Не стоит работать с почвой и растениями. Это время покоя.

Вторая декада ноября: 11-20 ноября
11 – 13 ноября – удачна в этот день пройдет обрезка деревьев и заготовка черенков.

14 - 15 ноября – день не благоприятен для посадок, но для борьбы с грызунами хорош.
16 – 18 ноября – Хороший день для пересадки, полива и удобрения комнатных растений.
19-20 ноября – В этот день стоит производить замену грунта у комнатных растений.

Третья декада ноября: 21 – 30 ноября
21 – 22 ноября – Отличный день для консервирования. Так же для удобрения комнатных растений.
23 ноября – Благоприятно пройдет процедура мульчирования и подкормки почвы.
24 ноября – День подходит для посадки вьющихся цветов.
25 – 26 ноября – День консервации овощей на зиму. Можно сеять тепличную зелень.

27 ноября – 29 ноября – Благоприятный день для пересадки, обрезки и подкормки комнатных растений. Пора заготавливать семена для рассады.
30 ноября –Не рекомендуются посевы и пересадки.

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