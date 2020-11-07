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Бердское отделение ЛДПР поздравляет с днем рождения директора ДК "Родина" Людмилу Чуркину

14:33 07.11.2020
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И пусть Муза творчества никогда не покидает, Вас и вверенный Вам коллектив!

В рубрику "Сообщи свою новость" написало Бердское Местное отделение ППП "ЛДПР":
-Бердское Местное отделение ППП "ЛДПР" от всей души сердечно поздравляет с днём рождения одного из старейших депутатов Совета депутатов г.Бердска, директора крупнейшего учреждения культуры г.Бердска - дворца культуры "Родина" - Людмилу Ивановну Чуркину! Желаем крепкого здоровья, личного и семейного счастья и благополучия, удачи и успехов во всех благих начинаниях, новых творческих высот и достижений! И пусть Муза творчества никогда не покидает, Вас и вверенный Вам коллектив!

С Уважением, координатор БМО ППП "ЛДПР", Горобец И.П..

директор Родина с днем рождения
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