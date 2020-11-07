Бердское отделение ЛДПР поздравляет с днем рождения директора ДК "Родина" Людмилу Чуркину

И пусть Муза творчества никогда не покидает, Вас и вверенный Вам коллектив!

В рубрику "Сообщи свою новость" написало Бердское Местное отделение ППП "ЛДПР":

-Бердское Местное отделение ППП "ЛДПР" от всей души сердечно поздравляет с днём рождения одного из старейших депутатов Совета депутатов г.Бердска, директора крупнейшего учреждения культуры г.Бердска - дворца культуры "Родина" - Людмилу Ивановну Чуркину! Желаем крепкого здоровья, личного и семейного счастья и благополучия, удачи и успехов во всех благих начинаниях, новых творческих высот и достижений! И пусть Муза творчества никогда не покидает, Вас и вверенный Вам коллектив!

С Уважением, координатор БМО ППП "ЛДПР", Горобец И.П..