Порадует погода жителей Бердска 7 ноября 2020. Какими обещают выходные?

На побережье Обского моря в Бердске

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в ближайшие сутки в Новосибирской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью по востоку местами небольшие осадки преимущественно в виде дождя и мокрого снега, ночью и утром местами туманы, на дорогах гололедица.

Ветер южный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью -1, +4°С, местами до -6°С, днем +4, +9°С.

В Бердске 7 ноября, по прогнозам синоптиков, воздух прогреется до 7 градусов тепла, осадки маловероятны. Пасмурное небо к вечеру должно проясниться. А в воскресенье, 8 ноября, будет еще теплее - до +11 градусов. Дождь обещают в ночь на понедельник.