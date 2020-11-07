Их 600: Ужасает число новых заразившихся COVID-19 за сутки на 7 ноября в Бердске

Выздоровели и выписались за все врем пандемии 489 пациентов.

Коронавирус продолжает свирепствовать в Бердске

По данным оперативного штаба, на 7 ноября в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 1876 жителей города. Из них 713 детей.

Выздоровели и выписались за все врем пандемии 489 пациентов. Но за последние сутки взяли еще анализы на коронавирусную инфекцию у 269 бердчан. Результаты тестов станут известны позже.

На субботу, 7 ноября, выявили 17 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 600 случаев заболевания коронавирусом.