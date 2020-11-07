Поздравляем политических коллег из КПРФ и всех бердчан с Днем 7 ноября

В рубрику "Сообщи свою новость" написало Бердское Местное отделение ППП "ЛДПР":

-Бердское Местное отделение ППП "ЛДПР" от всей души сердечно поздравляем своих политических коллег из местного отделения "КПРФ" и лично Сергея Евгеньевича Бессонова с Днем Великой Октябрьской Социалистической революции! Желаем крепкого здоровья, личного и семейного счастья и благополучия, удачи и успехов во всех благих начинаниях, никогда не останавливаться в борьбе за правое дело в интересах Бердска и его жителей! Ну, и конечно же, поздравляем с праздником всех бердчан и гостей нашего города, кому дорога история нашей Великой Родины и память о наших великих предках! С уважением, координатор БМО ППП "ЛДПР", Горобец И.П..