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Рост смертей не компенсировал всплеск рождаемости в сентябре 2020 в России

10:35 07.11.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Естественная убыль населения в сентябре составила более 40 тыс. человек, а с начала года скончались 387 145 россиян. Существенный прирост смертей дат коронавирус.

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Росстат зафиксировал рост рождаемости в сентябре
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Рост смертей не компенсировал всплеск рождаемости в сентябре 2020 в РоссииУмер великий сатирик Михаил ЖванецкийЕщё 495 новостей

В сентябре 2020 года в России родилось на 9145 младенцев больше, чем в том же месяце прошлого года, следует из материалов Росстата.

Если в сентябре 2019 года отделы ЗАГС страны зафиксировали 121 331 факт рождения ребенка, то в сентябре 2020-го — уже 130 476.

Однако рост числа рождений не смог компенсировать увеличение количества умерших. По сравнению с 2019 годом в сентябре в России умерло на 31 666 человек больше (139 051 и 170 717 соответственно).

Таким образом, естественная убыль населения в стране за сентябрь — 40 241 человек, тогда как в сентябре 2019 года она была 17 720 человек.

Если считать с начала года, то за девять месяцев в стране родилось на 46 863 младенца меньше, чем за тот же период прошлого года (1 068 771 и 1 115 634 соответственно). А количество смертей за девять месяцев 2020-го выросло на 103 414 по сравнению с прошлогодними показателями: тогда за январь—сентябрь ЗАГСы зарегистрировали 1 352 502 случая смерти, а в этом году за тот же период — уже 1 455 916.

Естественная убыль населения России за девять месяцев 2020 года составила 387 145 человек, а в прошлом году за тот же период население России уменьшилось на 236 868 человек.

Количество заключенных браков в 2020 году составило около 80% от данных прошлого года: тогда за девять месяцев россияне сыграли 718 457 свадеб, а в этом году — 581 076.

Число разводов в этом году выросло — 63 443 против 49 466 за январь—сентябрь прошлого года.

Росстат также опубликовал данные о смертности в результате эпидемии COVID-19, которые расходятся с информацией оперативного штаба. Общее число умерших с COVID-19 в России в апреле—сентябре — 55 671 человек, тогда как оперативный штаб по борьбе с эпидемией по состоянию на 6 ноября сообщает о 29 887 умерших в результате заболевания.

Общее число зарегистрированных умерших с COVID-19 в сентябре составило 9798 человек.

Основной причиной смерти COVID-19 стал для 4329 человек: он идентифицирован в полном объеме при жизни, или посмертно сделан положительный тест на коронавирусную инфекцию.

У 870 умерших вирус не был идентифицирован, но по течению заболевания высока вероятность, что смерть наступила именно от COVID-19.

COVID-19 не стал основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений иного заболевания для 1401 человека.

У 3198 человек COVID-19 не являлся основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений иного заболевания.

COVID-19 коронавирус развод рождаемость убыль населения умерло
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От редакции

Почему рожают?

я могу ошибаться, но вдруг?, 07 ноября 2020 11:20
"Естественная убыль населения России за девять месяцев 2020 года составила 387 145 человек, а в прошлом году за тот же период население России уменьшилось на 236 868 человек."

Если я правильно понимаю, то естественная убыль людей, это люди умерли просто от старости и барановирус тут не причём? Т.е. благодаря сиди дома, не двигайся и не смей дышать свежим воздухом, а то оштрафуем и каждодневного нагнетания истерии, людей умерло в 2020 году в два раза больше? Это какая экономия у ПФР теперь?

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