Самое опасное место для заражения COVID-19 назвала Попова

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в эфире телеканала "Россия 1", что в большинстве случаев люди заражаются коронавирусом в транспорте.
"К сожалению, сегодня в статистике пока цифра не изменилась, 80 процентов всех заболевших не соблюдали требования в тот или иной период", — высказалась Попова.
Также руководитель ведомства призвала россиян провести новогодние праздники дома из-за распространения COVID-19. Она уточнила, что, если появится возможность проводить время на свежем воздухе либо уехать на дачу, "это будет очень хорошо".
Попова назвала ситуацию с коронавирусом в России "достаточно напряженной", а в ряде регионов — "сложной", темпы заболеваемости пока растут.
Она подчеркнула, что для улучшения обстановки все должны носить маски, держать в чистоте руки и поверхности вокруг себя, лишний раз не посещать общественные места.
Главный санитарный врач добавила, что приход гриппа в России ожидается через месяц-полтора, пока наблюдается подъем острых респираторных инфекций.
Это зомбоящик...