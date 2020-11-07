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Самое опасное место для заражения COVID-19 назвала Попова

10:07 07.11.2020 Фото: Кремлин.ру
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Глава Роспотребнадзора дала рекомендации, как провести новогодние праздники, чтобы не заразиться коронавирусом.

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Анна Попова назвала место, где чаще заражаются коронавирусом
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в эфире телеканала "Россия 1", что в большинстве случаев люди заражаются коронавирусом в транспорте.

"К сожалению, сегодня в статистике пока цифра не изменилась, 80 процентов всех заболевших не соблюдали требования в тот или иной период", — высказалась Попова.

Также руководитель ведомства призвала россиян провести новогодние праздники дома из-за распространения COVID-19. Она уточнила, что, если появится возможность проводить время на свежем воздухе либо уехать на дачу, "это будет очень хорошо".

Попова назвала ситуацию с коронавирусом в России "достаточно напряженной", а в ряде регионов — "сложной", темпы заболеваемости пока растут.

Она подчеркнула, что для улучшения обстановки все должны носить маски, держать в чистоте руки и поверхности вокруг себя, лишний раз не посещать общественные места.
Главный санитарный врач добавила, что приход гриппа в России ожидается через месяц-полтора, пока наблюдается подъем острых респираторных инфекций.

COVID-19 коронавирус новогодние праздники общественные места транспорт Анна Попова
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От редакции

Вы носите маски в общественных местах?

Аноним, 07 ноября 2020 11:24
"Самое опасное место для заражения COVID-19"

Это зомбоящик...
Аноним, 07 ноября 2020 11:27
Так вот они и будут придумывать бесконечно.

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