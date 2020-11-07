Самое опасное место для заражения COVID-19 назвала Попова

Глава Роспотребнадзора дала рекомендации, как провести новогодние праздники, чтобы не заразиться коронавирусом.

Анна Попова назвала место, где чаще заражаются коронавирусом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в эфире телеканала "Россия 1", что в большинстве случаев люди заражаются коронавирусом в транспорте.

"К сожалению, сегодня в статистике пока цифра не изменилась, 80 процентов всех заболевших не соблюдали требования в тот или иной период", — высказалась Попова.

Также руководитель ведомства призвала россиян провести новогодние праздники дома из-за распространения COVID-19. Она уточнила, что, если появится возможность проводить время на свежем воздухе либо уехать на дачу, "это будет очень хорошо".

Попова назвала ситуацию с коронавирусом в России "достаточно напряженной", а в ряде регионов — "сложной", темпы заболеваемости пока растут.

Она подчеркнула, что для улучшения обстановки все должны носить маски, держать в чистоте руки и поверхности вокруг себя, лишний раз не посещать общественные места.

Главный санитарный врач добавила, что приход гриппа в России ожидается через месяц-полтора, пока наблюдается подъем острых респираторных инфекций.