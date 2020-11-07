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Окончательно выиграла суд мэрия Бердска у концессионера котельных «Багиры-М»: теплоснабжение осталось у города

12:02 07.11.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Мэр Евгений Шестернин 5 лет "боролся" с несостоятельным концессионером. Верховный суд поставил точку - сомнительной сделки не будет.

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Бердские котельные остались у города

Администрация Бердска выиграла суд по кассационной жалобе от ООО ПК «Багира-М», сообщила мэрия на своей страничке во «ВКонтакте». 6 ноября 2020 года стало известно, что судья Верховного суда РФ отказал компании в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллеги по экономическим спорам ВС России.

- Таким образом, администрация Бердска выиграла суд, - утверждают в мэрии. - Глава Евгений Шестернин поздравляет город с этим событием и благодарит совет депутатов и членов рабочей группы, которые оказали поддержку в этом разбирательстве, когда 5 лет назад этот спор только начинался.

Напомним, в 2015 году Евгений Шестернин не допустил к концессии теплоэнергетического комплекса ПК «Багира-М», которая «в перспективе была не готова добросовестно исполнять концессионное соглашение». С первых дней своей работы на посту мэра Шестернин приостановил реализацию концессионного соглашения, которое заключил его предшественник - и. о. мэра Бердска Андрей Михайлов, который сейчас возглавляет Новосибирский район.

Владимир Давыдов, директор ООО ПК «Багира-М» утверждал, что это единственная компания на сегодняшний день, которая по закону в рамках концессии может привести деньги в Бердск. Кроме того, из-за проблем на коммунальных сетях жизнь населения Бердска находится в аварийном, можно сказать, критическом состоянии.

- В федеральном и областном бюджетах все расходы расписаны. Получить деньги на реконструкцию системы ТЭК сейчас очень сложно. Если даже мы, гипотетически, уйдем в сторону, то ни одна компания по новому законодательству о концессии не сможет обеспечить банковскую гарантию в размере 1,3 млрд рублей. Это для них будет экономически не выгодно. Нужно отодвинуть все предвзятые отношения и для населения города реализовать эту программу, - был уверен Давыдов.

За 25 лет и за 1,3 млрд рублей компания была готова отремонтировать сети и котельные в Бердске. Но директор «Багиры-М» не желает показывать деньги, доказывая свою состоятельность. Договоры на инвестирование теплосетей города подписаны. Концессионер был готов вкладывать по 300 или 500 млн рублей в коммуналку города ежегодно.

Согласно данным СКБ Контур-Фокус и по данным сайта Арбитражного суда Новосибирской области, в ООО ПК «Багира-М» числится 2 сотрудника, уставной капитал составляет 80 тыс. рублей, организация находится в реестре должников по страховым взносам, налогам и сборам, является ответчиком в Арбитражном суде НСО по делу о невозвращенном займе на сумму 1,2 млн рублей, компания не ведет финансово-хозяйственную деятельность, а выручка в 2017 и 2018 годах составляла 0 рублей.

По мнению бердских чиновников, с такой справкой по компании ООО ПК «Багира-М» заключение концессионного соглашения с ней невозможно и точно грозит ущербом городу Бердску.

Бердские чиновники с участием администрации Новосибирской области, готовы рассмотреть новое концессионное соглашение с учетом действующего федерального законодательства и экономической эффективности проекта. Однако власть Бердска совместно с Комбинатом бытовых услуг, как гарантирующим поставщиком и владельцем теплосетей города, рассматривают варианты самостоятельной реализации инвестпроектов в сфере теплоснабжения с участием региональных финансов, банков или федеральных фондов поддержки.

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Михайлов не видел, с кем заключал сделку века?

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