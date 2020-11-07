Кокаин раскладывали в тайниках по парку "Сосновый бор" двое безработных в Новосибирске

Их задержание проводилось при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» регионального главка МВД России. Обыски показали, что они занимались сбытом наркотиков.

Задержанные показали, где прятали закладки

В Новосибирской области задержаны подозреваемые в сбыте кокаина, сообщили в субботу в управлении МВД по Новосибирской области.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области задержали двух безработных жителей города в возрасте 22 лет, подозреваемых в сбыте наркотических средств в значительном размере на территории Новосибирска.

Подозреваемых задержали в Калининском районе Новосибирска на территории парка культуры и отдыха «Сосновый бор». Задержание проводилось при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» регионального главка МВД России.

В дальнейшем из тайников-закладок, сооруженных задержанными в Дзержинском районе Новосибирска, а также в арендованной фигурантами квартире полицейские изъяли около 4 граммов наркотического средства кокаин.

Кроме того, в ходе проведения осмотра квартиры подозреваемых, сотрудники УНК изъяли электронные весы, упаковочный материал, а также другие предметы, используемые для фасовки наркотических средств.

Возбуждено уголовное дела по ч. 3 ст. 30, п. «а,б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 15 лет лишения свободы. Проводится расследование, устанавливаются каналы поставки наркотиков в Новосибирскую область.

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