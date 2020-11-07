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Розыск: Угнан черный Renault Megane от кафе "Чашка кофе" в центре Бердска

10:51 07.11.2020 Фото: Скриншот
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Бердская полиция разыскивает подозреваемого угонщика - худощавого мужчину неславянской внешности лет 35. Автомобиль исчез утром в пятницу с площади Горького.

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Полицейские Бердска разыскивают угнанный "Рено"

Полиция Бердска объявила в розыск автомобиль "Рено Меган", угнанный от кафе "Чашка кофе" ранним утром 6 ноября. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" в субботу сообщил начальник бердского отдела МВД Владимир Соколов.

Точка общепита расположена в самом центре города - на площади Горького. Угон произошел в пятницу около 6 часов утра. По подозрению в угоне разыскивается мужчина в возрасте около 35 лет неславянской внешности худощавого телосложения, сказано в ориентировке. Он был одет в темную куртку.

Угнан автомобиль 2011 года выпуска черного цвета с царапинами на стойке левых дверей и заднем крыле. Госномер А 938 РН 154 регион.

renault розыск угон царапина Отдел МВД по Бердску
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