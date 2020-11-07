Нашли старушку без памяти в Микрорайоне Бердска и отвезли в ЦГБ

Пожилую женщину, которая называет себя Верой Петровной, поместили в неврологическое отделение горбольницы на ул. Пушкина.

Найденная бабушка находится под присмотром врачей

Утром в субботу, 7 ноября, в Бердске нашли бабушку. Ее обнаружили в Микрорайоне около дома №63.

Пожилая женщина называет себя Верой Петровной. Но ни фамилию, ни возраст, ни адрес, где проживает сообщить не может.

Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", старушку доставили в неврологическое отделение горбольницы, расположенное по адресу: ул. Пушкина, 172, второй этаж.

Родственников Веры Петровны просим откликнуться.

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