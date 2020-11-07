Нашли старушку без памяти в Микрорайоне Бердска и отвезли в ЦГБ

Утром в субботу, 7 ноября, в Бердске нашли бабушку. Ее обнаружили в Микрорайоне около дома №63.
Пожилая женщина называет себя Верой Петровной. Но ни фамилию, ни возраст, ни адрес, где проживает сообщить не может.
Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", старушку доставили в неврологическое отделение горбольницы, расположенное по адресу: ул. Пушкина, 172, второй этаж.
Родственников Веры Петровны просим откликнуться.
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Для Boeing 777-300ER -У людей бабушки, у вас бабка, бережного отношения не чувствуется к пожилому человеку, так грубо вами называемому. Дай Бог, чтобы вас, при долгой жизни, подобные возрастные изменения не коснулись!