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Нашли старушку без памяти в Микрорайоне Бердска и отвезли в ЦГБ

11:00 07.11.2020 Фото: vk.com
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Пожилую женщину, которая называет себя Верой Петровной, поместили в неврологическое отделение горбольницы на ул. Пушкина.

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Найденная бабушка находится под присмотром врачей

Утром в субботу, 7 ноября, в Бердске нашли бабушку. Ее обнаружили в Микрорайоне около дома №63.

Пожилая женщина называет себя Верой Петровной. Но ни фамилию, ни возраст, ни адрес, где проживает сообщить не может.

Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", старушку доставили в неврологическое отделение горбольницы, расположенное по адресу: ул. Пушкина, 172, второй этаж.

Родственников Веры Петровны просим откликнуться.

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От редакции

Родственники найдутся?

Boeing 777-300ER, 07 ноября 2020 11:25
У нас бабка такая же. Наверно, скоро тоже про неё напишите.
Т-Яна, 07 ноября 2020 13:04
Курьер в подобных ситуациях уже помогал найти родственников "потерявшихся" людей, будем надеяться найдутся они у Веры Петровны!
Для Boeing 777-300ER -У людей бабушки, у вас бабка, бережного отношения не чувствуется к пожилому человеку, так грубо вами называемому. Дай Бог, чтобы вас, при долгой жизни, подобные возрастные изменения не коснулись!

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