Михаила Ефремова этапировали в колонию из московского СИЗО

Точный адрес места отбывания наказания сообщат одному из родных заключенного по его выбору. Актер хотел остаться в изоляторе и открыть там тюремный театр. Но по такой статье в СИЗО на оставляют.

ФСИН сообщила об этапировании Ефремова в колонию

Михаила Ефремова этапировали в колонию, заявила пресс-служба московского главка ФСИН.

Точный адрес места отбывания наказания сообщат одному из родных заключенного по его выбору.

При этом официальное издание Общественной наблюдательной комиссии "ОНК Газета" утверждает, что актера этапировали в Белгородскую область.

"Остался бы в хозотряде"

Ранее правозащитница Марина Литвинович рассказала, что Ефремов изъявлял желание отбывать срок в хозяйственном отряде московского СИЗО-5, где он находился после вынесения приговора, передает РИА Новости.

По словам ответственного секретаря ОНК Алексей Мельников, посетивший артиста, сам Ефремов мотивировал свое желание остаться в столичном СИЗО планами создать тюремный театр.

"Главное – здесь, в СИЗО, есть замечательный клуб, в котором есть все условия для создания русского тюремного театра, спектакли которого будут иметь не только развлекательную, но и воспитательную составляющую", – передал журналистам Мельников слова Ефремова.

Кроме того, Мельников объяснил, что актер имеет теоретическое право отбывать срок в хозяйственном отряде СИЗО № 5.

Тем не менее юрист отметил, что не помнит случаев, когда осужденные по такой же статье отбывали наказание в СИЗО.

"Обычно туда берут тех, кто осужден за наркотические преступления и за мошенничество", — пояснил Мелькинов.

Также юрист указывал, что подобное решение принимает УФСИН, и одного желания артиста для этого недостаточно.

Возможность подачи на УДО

Адвокат актера Владимир Васильев ранее сообщил, что Ефремов сможет подать на условно-досрочное освобождение после отбытия трети из назначенного ему наказания.

"На УДО он сможет рассчитывать после того, как отбудет треть назначенного наказания, это надо считать месяцы", — сказал Васильев.

Мосгорсуд смягчил приговор актеру с 8 до 7,5 лет колонии общего режима. Таким образом, треть наказания составляет 2,5 года за вычетом нескольких недель, к которым могут приравнять время под домашним арестом.

Вечером 8 июня принадлежащий актеру Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Садовом кольце и столкнулся с фургоном "Лада", за рулем которого находился 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Позднее он умер от полученных травм в больнице.

По итогам громкого процесса Пресненский районный суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок на полгода.

Защита планирует обжаловать приговор в кассации.