07.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Михаила Ефремова этапировали в колонию из московского СИЗО

11:19 07.11.2020 Фото: Википедии
0

Точный адрес места отбывания наказания сообщат одному из родных заключенного по его выбору. Актер хотел остаться в изоляторе и открыть там тюремный театр. Но по такой статье в СИЗО на оставляют.

% name% title
ФСИН сообщила об этапировании Ефремова в колонию

Михаила Ефремова этапировали в колонию, заявила пресс-служба московского главка ФСИН.

Точный адрес места отбывания наказания сообщат одному из родных заключенного по его выбору.

При этом официальное издание Общественной наблюдательной комиссии "ОНК Газета" утверждает, что актера этапировали в Белгородскую область.

"Остался бы в хозотряде"
Ранее правозащитница Марина Литвинович рассказала, что Ефремов изъявлял желание отбывать срок в хозяйственном отряде московского СИЗО-5, где он находился после вынесения приговора, передает РИА Новости.

По словам ответственного секретаря ОНК Алексей Мельников, посетивший артиста, сам Ефремов мотивировал свое желание остаться в столичном СИЗО планами создать тюремный театр.

"Главное – здесь, в СИЗО, есть замечательный клуб, в котором есть все условия для создания русского тюремного театра, спектакли которого будут иметь не только развлекательную, но и воспитательную составляющую", – передал журналистам Мельников слова Ефремова.

Кроме того, Мельников объяснил, что актер имеет теоретическое право отбывать срок в хозяйственном отряде СИЗО № 5.

Тем не менее юрист отметил, что не помнит случаев, когда осужденные по такой же статье отбывали наказание в СИЗО.

"Обычно туда берут тех, кто осужден за наркотические преступления и за мошенничество", — пояснил Мелькинов.

Также юрист указывал, что подобное решение принимает УФСИН, и одного желания артиста для этого недостаточно.

Возможность подачи на УДО
Адвокат актера Владимир Васильев ранее сообщил, что Ефремов сможет подать на условно-досрочное освобождение после отбытия трети из назначенного ему наказания.
"На УДО он сможет рассчитывать после того, как отбудет треть назначенного наказания, это надо считать месяцы", — сказал Васильев.

Мосгорсуд смягчил приговор актеру с 8 до 7,5 лет колонии общего режима. Таким образом, треть наказания составляет 2,5 года за вычетом нескольких недель, к которым могут приравнять время под домашним арестом.

Вечером 8 июня принадлежащий актеру Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Садовом кольце и столкнулся с фургоном "Лада", за рулем которого находился 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Позднее он умер от полученных травм в больнице.

По итогам громкого процесса Пресненский районный суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок на полгода.
Защита планирует обжаловать приговор в кассации.

Jeep Grand Cherokee ДТП наказание тюремный театр этапировали Михаил Ефремов
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

В колонии откроет театр?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскКуда направляют тесты пациентов ковидного госпиталя Бердска, стало известно
13:21 07-11-2020
Куда направляют тесты пациентов ковидного госпиталя Бердска, стало известно
Новый клип Little Big про 2020 год набрал более 1 млн просмотров за 8 часов. Смотрите видео
12:59 07-11-2020
Новый клип Little Big про 2020 год набрал более 1 млн просмотров за 8 часов. Смотрите видео
БердскНовый способ кражи денег с карт: мошенники используют жажду россиян получить деньги от государства
12:40 07-11-2020
Новый способ кражи денег с карт: мошенники используют жажду россиян получить деньги от государства
Теплые слова в день памяти Дмитриевскую родительскую субботу 7 ноября
12:23 07-11-2020
Теплые слова в день памяти Дмитриевскую родительскую субботу 7 ноября
Страшная статистика COVID-19: Сколько умерло и заразилось за сутки на 7 ноября в Новосибирской области
12:21 07-11-2020
Страшная статистика COVID-19: Сколько умерло и заразилось за сутки на 7 ноября в Новосибирской области
БердскФотомарафон «Моя мамочка!» начинается на "Курьер.Среда.Бердск"
12:03 07-11-2020
Фотомарафон «Моя мамочка!» начинается на
БердскОкончательно выиграла суд мэрия Бердска у концессионера котельных «Багиры-М»: теплоснабжение осталось у города
12:02 07-11-2020
Окончательно выиграла суд мэрия Бердска у концессионера котельных «Багиры-М»: теплоснабжение осталось у города
Когда Михайлов день в 2020 году? История и традиции важного православного дня
12:02 07-11-2020
Когда Михайлов день в 2020 году? История и традиции важного православного дня
Этот симптом однозначно принадлежит коронавирусу, утверждает врач
11:44 07-11-2020
Этот симптом однозначно принадлежит коронавирусу, утверждает врач
Замечательные поздравления с Днем Октябрьской революции 7 ноября 2020 года
11:43 07-11-2020
Замечательные поздравления с Днем Октябрьской революции 7 ноября 2020 года