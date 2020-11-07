Замечательные поздравления с Днем Октябрьской революции 7 ноября 2020 года

Будучи одним из важнейших праздников Советского Союза, годовщина Великой Октябрьской революции праздновался и в России вплоть до 1996 года. При этом в СССР эта годовщина отмечалась целых 2 дня – и 7, и 8 ноября, в России же с 1992 года считалось праздничным только 7 ноября.

С 2005 года 7 ноября перестало быть выходным – вместо него выходным «назначили» 4 ноября, День народного единства

Давайте мириться, в согласии жить.

И ближнего нашего очень любить.

Ругаться не будем, тревожить судьбу.



Откликнитесь, люди, на просьбу мою.

И пусть в этот праздник, в тот День примиренья,

Оставим на полке все наши сомненья.

С друг дружкой в согласии будем мы жить,

Не станем мы больше друг другу грубить.

Вам хочу я пожелать

Жить в мире и согласии,

И пусть будет этот день



Всенародным праздником.

Если в ссоре — помиритесь

И живите дружно,

Сохранить мир на земле

Нам всем вместе нужно.

Я желаю вам добра

Мира и согласия,

Чтоб любой — и ты, и я



Были в жизни счастливы.

С Днем согласия и примиренья!

Я желаю вам жить без забот.

Пусть вас радует жизни теченье,

И при этом все время везет!

Пусть ноябрь вам дарит погоду

С ярким солнцем, почти без дождей,

Чтобы вам и другому народу



Быть добрее, терпимей, бодрей!

С Днем согласия, примирения,

Пусть царит в Вашей жизни мир.

Пусть попросят у Вас прощения,

Кто когда-то не прав к Вам был.

Пусть друзья всегда улыбаются,

Будут рядом в часу любом,

Каждый день близкие меняются



Щедро с Вами своим теплом.

Более века назад возвестила «Аврора»

Новой эпохи для целых народов отсчет,

Но не стихают доныне горячие споры,

Нужен ли был государственный переворот.

Что уж теперь, изменить ничего мы не в силах,

Нам разговоры пустые пора прекратить,

Это история наша: что было, то было,



Хочется всех оппонентов навек примирить,Всем пожелать понимания, мирного неба,Веры в себя, в перемены, в хороших людей,Чтобы в избытке хватало и зрелищ, и хлебаИ воплощалось побольше отличных идей.В День примирения лучше давайте забудемВсе перепалки, раздоры — они не нужны.Будьте терпимее к взглядам, воззрениям, людямРади счастливого будущего и страны.

В день согласия и примирения

Я желаю Вам всяческих благ,

И в подарок Вам стихотворение

Не могу не послать я никак.

Беды будут пускай посторонними,

И плохих не случится вестей,

Я желаю душевной гармонии,



Лишь счастливых и радостных дней!

Источник: pozdravok.ru