Замечательные поздравления с Днем Октябрьской революции 7 ноября 2020 года

Давайте мириться, в согласии жить.
И ближнего нашего очень любить.
Ругаться не будем, тревожить судьбу.
И пусть в этот праздник, в тот День примиренья,
Оставим на полке все наши сомненья.
С друг дружкой в согласии будем мы жить,
Не станем мы больше друг другу грубить.
Вам хочу я пожелать
Жить в мире и согласии,
И пусть будет этот день
Если в ссоре — помиритесь
И живите дружно,
Сохранить мир на земле
Нам всем вместе нужно.
Я желаю вам добра
Мира и согласия,
Чтоб любой — и ты, и я
С Днем согласия и примиренья!
Я желаю вам жить без забот.
Пусть вас радует жизни теченье,
И при этом все время везет!
Пусть ноябрь вам дарит погоду
С ярким солнцем, почти без дождей,
Чтобы вам и другому народу
С Днем согласия, примирения,
Пусть царит в Вашей жизни мир.
Пусть попросят у Вас прощения,
Кто когда-то не прав к Вам был.
Пусть друзья всегда улыбаются,
Будут рядом в часу любом,
Каждый день близкие меняются
Более века назад возвестила «Аврора»
Новой эпохи для целых народов отсчет,
Но не стихают доныне горячие споры,
Нужен ли был государственный переворот.
Что уж теперь, изменить ничего мы не в силах,
Нам разговоры пустые пора прекратить,
Это история наша: что было, то было,
Всем пожелать понимания, мирного неба,
Веры в себя, в перемены, в хороших людей,
Чтобы в избытке хватало и зрелищ, и хлеба
И воплощалось побольше отличных идей.
В День примирения лучше давайте забудем
Все перепалки, раздоры — они не нужны.
Будьте терпимее к взглядам, воззрениям, людям
В день согласия и примирения
Я желаю Вам всяческих благ,
И в подарок Вам стихотворение
Не могу не послать я никак.
Беды будут пускай посторонними,
И плохих не случится вестей,
Я желаю душевной гармонии,
Источник: pozdravok.ru