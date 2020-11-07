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Фальшивым маслом кормили пациентов детской больницы в Новосибирске

11:35 07.11.2020 Фото: pixabay.com
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Сахалинское ООО «Лайн» привезло в Новосибирскую область 1,17 тонн масла «Крестьянское». Вопрос планируется поднять и на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции при губернаторе.

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Пациентов новосибирских больниц накормили фальшивым маслом

В Новосибирской области обнаружили массовую поставку фальшивого сливочного масла. Его закупили в больницы региона и другие бюджетные учреждения.

Специалисты Россельхознадзора вместе с прокуратурой проверили одно из детских медучреждений Новосибирска и установили, что закупленное сливочное масло «Крестьянское» не соответствовало соотношение «массовых долей метиловых эфиров жирных кислот». В нем также содержались фитостерины, «что свидетельствует о фальсификации», рассказали в пресс-службе ведомства.

Более того, проверка показала, что были подделаны сведения о производителе. Вместо ООО «Саратовский молочный комбинат», указанного на упаковке, производственный сертификат на выпуск партии был оформлен на сахалинское ООО «Лайн». Эта фирма привезла в Новосибирскую область 1,17 тонн такого масло «Крестьянское».

Партию купило ООО «Торговый дом „Фобос“» через ООО «Прекрасна». Затем же все фальсифицированное масло поступило в 44 бюджетных учреждения региона, рассказали в Россельхознадзоре.

Из данных сайта госзакупок следует, что «Фобос» поставлял сливочное масло в различные больницы региона, в том числе в новосибирскую детскую клиническую больницу скорой помощи. Общая сумма государственных и муниципальных контрактов компании, по данным сервиса RusProfile, превышает 146 млн рублей.

Среди крупнейших заказчиков «Фобоса» — ГКБ №1 и ГКБ №3, а также федеральные клиники Мешалкина и НИИТО.

ООО «Торговый дом „Фобос“» возглавляет его единственный владелец Владимир Пфейфер. Ему принадлежит еще несколько компаний, в частности, ООО «Маслозавод Северный». Посредник в сделке по маслу — ООО «Прекрасна» — принадлежит Андрею Никонову.

«Информация о выявленных нарушениях направлена в территориальное управление Роспотребнадзора, мэрию Новосибирска, органы внутренних дел, прокуратуру, региональные министерства здравоохранения, образования, труда и социального развития. Поставщики продукции уведомлены об обязанности изъятия ее из оборота. Сведения о зафиксированном факте несоблюдения требований законодательства будут направлены в управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области», — рассказали в Россельхознадзоре.

Вопрос планируется поднять и на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции при губернаторе Андрее Травникове. Оно запланировано на 13 ноября.

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