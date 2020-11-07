07.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Этот симптом однозначно принадлежит коронавирусу, утверждает врач

11:44 07.11.2020 Фото: pexels.com
0

Если дыхание учащается, это говорит о том, что развивается дыхательная недостаточность. Врач отметил, что считать частоту дыхания нужно в покое.

% name% title
Врач назвал самый настораживающий симптом коронавируса
Сюжет: Вторая волна COVID-19
% name% title

Куда направляют тесты пациентов ковидного госпиталя Бердска, стало известноСтрашная статистика COVID-19: Сколько умерло и заразилось за сутки на 7 ноября в Новосибирской областиЕщё 380 новостей

Российский врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что самым настораживающим симптомом COVID-19 является одышка.

По его словам, для здорового взрослого человека частота дыхания составляет от 16 до 20 вдохов в минуту. Если дыхание учащается, это говорит о том, что развивается дыхательная недостаточность.

Врач отметил, что считать частоту дыхания нужно в покое.

«Если человек без температуры имеет учащенный ритм сердца и одышку, то это говорит о том, что нужно бить тревогу, вызывать врача, делать КТ [компьютерную томографию] легких», — сказал Болибок в беседе с «Лентой.Ру».

Ранее, 5 ноября, внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев рассказал, что общим симптомом для заболевших COVID-19 является повышенная до 37,5 градуса температура тела. Другими симптомами коронавирусной инфекции специалист назвал утомляемость, слабость, одышку, боль в горле и кашель. Кроме того, у половины заболевших наблюдается нарушение обоняния и вкуса, добавил специалист.

COVID-19 дыхание коронавирус одышка симптом температура Владимир Болибок
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Боитесь заразиться ковидом?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскКуда направляют тесты пациентов ковидного госпиталя Бердска, стало известно
13:21 07-11-2020
Куда направляют тесты пациентов ковидного госпиталя Бердска, стало известно
Новый клип Little Big про 2020 год набрал более 1 млн просмотров за 8 часов. Смотрите видео
12:59 07-11-2020
Новый клип Little Big про 2020 год набрал более 1 млн просмотров за 8 часов. Смотрите видео
БердскНовый способ кражи денег с карт: мошенники используют жажду россиян получить деньги от государства
12:40 07-11-2020
Новый способ кражи денег с карт: мошенники используют жажду россиян получить деньги от государства
Теплые слова в день памяти Дмитриевскую родительскую субботу 7 ноября
12:23 07-11-2020
Теплые слова в день памяти Дмитриевскую родительскую субботу 7 ноября
Страшная статистика COVID-19: Сколько умерло и заразилось за сутки на 7 ноября в Новосибирской области
12:21 07-11-2020
Страшная статистика COVID-19: Сколько умерло и заразилось за сутки на 7 ноября в Новосибирской области
БердскФотомарафон «Моя мамочка!» начинается на "Курьер.Среда.Бердск"
12:03 07-11-2020
Фотомарафон «Моя мамочка!» начинается на
БердскОкончательно выиграла суд мэрия Бердска у концессионера котельных «Багиры-М»: теплоснабжение осталось у города
12:02 07-11-2020
Окончательно выиграла суд мэрия Бердска у концессионера котельных «Багиры-М»: теплоснабжение осталось у города
Когда Михайлов день в 2020 году? История и традиции важного православного дня
12:02 07-11-2020
Когда Михайлов день в 2020 году? История и традиции важного православного дня
Этот симптом однозначно принадлежит коронавирусу, утверждает врач
11:44 07-11-2020
Этот симптом однозначно принадлежит коронавирусу, утверждает врач
Замечательные поздравления с Днем Октябрьской революции 7 ноября 2020 года
11:43 07-11-2020
Замечательные поздравления с Днем Октябрьской революции 7 ноября 2020 года