07.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Здоровье

Куда направляют тесты пациентов ковидного госпиталя Бердска, стало известно

13:21 07.11.2020 Фото: Nso.ru
1 3

В Новосибирске открылась новая лаборатория, где исследуют анализы на коронавирус из Бердской ЦГБ. Сегодня общая мощность лабораторий в регионе позволяет проводить до 12 000 исследований в сутки.

% name% title
В Новосибирской области еще одна лаборатория будет проводить тестирование на коронавирус
Сюжет: Вторая волна COVID-19
% name% title

Это жесть: Сколько "подозреваемых" на кронавирус насчитал на 7 ноября в Бердске оперштаб?Шокирующий рекорд: Число зараженных COVID-19 за сутки на 7 ноября в России достигло максимумаЕщё 383 новостей

В Новосибирском клиническом центре крови начала работу ПЦР-лаборатория по диагностике новой коронавирусной инфекции – центр стал пятой медицинской организацией регионального минздрава, где развернута лаборатория для исследований на COVID-19. Всего в регионе сегодня тестирование на коронавирус проводят 16 организаций: областные, частные и федеральные, а также лаборатория областного Центра гигиены и эпидемиологии.

Как отметила главный врач центра Юлия Моор, в настоящий момент мощность лаборатории – 368 образцов в сутки. При этом забор биологического материала в центре не делается. «Мы принимаем образцы из ковидных госпиталей – распределительных центров, куда поступают пациенты с симптомами новой коронавирусной инфекции. Это больница скорой медицинской помощи №2, больница №25, Бердская городская больница и Мошковская центральная районная больница», – сообщила Юлия Моор.

В центре соблюдены все требования для работы с биологическими материалами II степени потенциальной опасности. Лаборатория организована в отдельном помещении с собственным входом. Поток доноров полностью изолирован.

Современное автоматизированное оборудование, которое получил центр крови – один из пяти комплексов, купленных Новосибирской областью для борьбы с коронавирусной инфекцией. Амплификаторы также поставлены в областную больницу, инфекционную, детскую больницу № 3 и горбольницу № 1. Теперь все инфекционные госпитали региона будут обслуживать лаборатории учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области. Это позволит не только сократить сроки выполнения тестов, но и существенно увеличить их количество. Сегодня общая мощность лабораторий позволяет проводить до 12 000 исследований в сутки.

COVID-19 коронавирус лаборатория пациенты тесты Юлия Моор
Мнение читателей
0
3
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Теперь тесты будут брать у всех подозрительных?

Аноним, 07 ноября 2020 13:29
Забор не делается, в больницах тоже не делается, а вот в частной лавочке всегда и эта вся вакханалия из за этих мошенников проникших в медицину.
Пора откапывать пулемет.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Доллар взлетит до 250 рублей на фоне мирового краха. Когда это случится?
16:14 07-11-2020
Доллар взлетит до 250 рублей на фоне мирового краха. Когда это случится?
БердскЭто жесть: Сколько "подозреваемых" на кронавирус насчитал на 7 ноября в Бердске оперштаб?
16:06 07-11-2020
Это жесть: Сколько
Четыре трупа после стрельбы из "Сайги" нашли в квартире правоохранители
15:40 07-11-2020
Четыре трупа после стрельбы из
Шокирующий рекорд: Число зараженных COVID-19 за сутки на 7 ноября в России достигло максимума 1
15:31 07-11-2020
Шокирующий рекорд: Число зараженных COVID-19 за сутки на 7 ноября в России достигло максимума
Видео страшного пожара: горит нелегальный хостел, 4 погибших
15:08 07-11-2020
Видео страшного пожара: горит нелегальный хостел, 4 погибших
Арестовал землю и огромный недостроенный дом Фургала в Подмосковье суд 1
14:52 07-11-2020
Арестовал землю и огромный недостроенный дом Фургала в Подмосковье суд
Бердское отделение ЛДПР поздравляет с днем рождения директора ДК "Родина" Людмилу Чуркину
14:33 07-11-2020
Бердское отделение ЛДПР поздравляет с днем рождения директора ДК
БердскИх 600: Ужасает число новых заразившихся COVID-19 за сутки на 7 ноября в Бердске
14:20 07-11-2020
Их 600: Ужасает число новых заразившихся COVID-19 за сутки на 7 ноября в Бердске
БердскВыгорел полностью киоск с фаст фудом на ул. Ленина в Бердске: Второй поджог за неделю 4
14:18 07-11-2020
Выгорел полностью киоск с фаст фудом на ул. Ленина в Бердске: Второй поджог за неделю
Готовиться к поражению советуют Трампу в его окружении
14:02 07-11-2020
Готовиться к поражению советуют Трампу в его окружении