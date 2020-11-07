Куда направляют тесты пациентов ковидного госпиталя Бердска, стало известно

В Новосибирске открылась новая лаборатория, где исследуют анализы на коронавирус из Бердской ЦГБ. Сегодня общая мощность лабораторий в регионе позволяет проводить до 12 000 исследований в сутки.

В Новосибирской области еще одна лаборатория будет проводить тестирование на коронавирус

В Новосибирском клиническом центре крови начала работу ПЦР-лаборатория по диагностике новой коронавирусной инфекции – центр стал пятой медицинской организацией регионального минздрава, где развернута лаборатория для исследований на COVID-19. Всего в регионе сегодня тестирование на коронавирус проводят 16 организаций: областные, частные и федеральные, а также лаборатория областного Центра гигиены и эпидемиологии.

Как отметила главный врач центра Юлия Моор, в настоящий момент мощность лаборатории – 368 образцов в сутки. При этом забор биологического материала в центре не делается. «Мы принимаем образцы из ковидных госпиталей – распределительных центров, куда поступают пациенты с симптомами новой коронавирусной инфекции. Это больница скорой медицинской помощи №2, больница №25, Бердская городская больница и Мошковская центральная районная больница», – сообщила Юлия Моор.

В центре соблюдены все требования для работы с биологическими материалами II степени потенциальной опасности. Лаборатория организована в отдельном помещении с собственным входом. Поток доноров полностью изолирован.

Современное автоматизированное оборудование, которое получил центр крови – один из пяти комплексов, купленных Новосибирской областью для борьбы с коронавирусной инфекцией. Амплификаторы также поставлены в областную больницу, инфекционную, детскую больницу № 3 и горбольницу № 1. Теперь все инфекционные госпитали региона будут обслуживать лаборатории учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области. Это позволит не только сократить сроки выполнения тестов, но и существенно увеличить их количество. Сегодня общая мощность лабораторий позволяет проводить до 12 000 исследований в сутки.