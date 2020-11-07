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Общество / Похороны

Теплые слова в день памяти Дмитриевскую родительскую субботу 7 ноября

12:23 07.11.2020 Фото: pxhere.com
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Долгое время дата существовала, по установлению самого князя Дмитрия Донского, как день памяти по воинам, павшим в Куликовской битве.

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Ближайшую субботу перед Днём памяти Дмитрия Солунского, который приходится на 8 ноября, православный мир называет Дмитриевской родительской субботой

Ближайшую субботу перед Днём памяти Дмитрия Солунского, который приходится на 8 ноября, православный мир называет Дмитриевской родительской субботой. Долгое время дата существовала, по установлению самого князя Дмитрия Донского, как день памяти по воинам, павшим в Куликовской битве. Однако, по прошествии некоторого времени, уже всех почивших христиан стали поминать в эту субботу.

Неизменными атрибутами Дмитриевской субботы являются панихиды и заупокойные богослужения, посещение могил родственников, особенно родителей, и поминальные трапезы. В церковь верующие приносят различные угощения для неимущих, ставят свечи не к иконам, а на специальный столик — канун, к Распятию, просят в молитвах блаженного упокоения для усопших родных.

В день родительской субботы

Помолись за души тех,
Кто ушел и не вернется,
Чей закончился уж век.

Отслужите панихиду,
Честь воздайте всем родным,
Кто над нами уж летает
Духом славным неземным.

Ведь они нас очень любят,

И помина очень ждут.
Нас от бед и от несчастий
С того света берегут.

Если потеряли вы кого-то,
И они уже на небесах,
То невольно в Дмитревску субботу
Слезы появляются в глазах.

Помолитесь вы о милых душах,

Что уже покинули наш мир,
Каждому на свете очень нужно
Помнить тех, кого он так любил.

Пусть Дмитриевская родительская суббота подарит тёплые и светлые воспоминания о тех, кого нет рядом, пусть Бог услышит все молитвы об упокое ихних душах и благополучии, пусть яркий свет поминальных свечей согреет наши сердца и на мгновение подарят ощущение, что усопшие родные рядом.

В День субботы родительской этой
Время вспомнить ушедших родных.
Наполняли родители светом
Нашу жизнь... мы их помним таких...

Пусть их души спокойными будут,
В небесах им пусть будет легко.
Ну, и нас пусть Господь не осудит,
Чтоб все было вокруг хорошо.

В день субботы Дмитриевской
Помяните близких,
Чтобы душ полет
Поднимал лишь в высь их.

Помолитесь тихо,
Свечи все зажгите,
Память об усопших
В душах сохраните.

В Дмитриевскую родительскую субботу,
Схожу я в храм, за упокой поставлю там свечу,
За упокой душ дорогих тех, кого нет с нами,
За тех, кого так в памяти я бережно храню.

За тех, кто был любимым очень важным,
За тех, кто очень редко навещает сны мои,
Прошу тебя, и ты почти скорее память,
Предков дорогих твоих, им свечку запали.

Ты помяни сегодня всех усопших,
Безвременно покинувших наш свет,
Всех тех, кто в хаты не вернется больше,
Но в наших душах их остался след.

И нищих одари деньгами щедро,
Чтобы родным спокойнее спалось,
Не пожалей ни золота, ни хлеба,
Чтоб в душах их доверие зажглось.

Родители давно уж смотрят с неба,
За тем, что происходит на земле.
Но, кажется, что вот они здесь, рядом,
Как прежде провожают тебя взглядом.

Но стоит лишь открыть глаза —
На волю просится слеза.

Наступила сегодня суббота,
Но совсем не такая, как всегда.
Напомнить мне сегодня вам охота,
Что ее родительской назвали навсегда.

Давайте ж вспомним мы тех близких,
Что покинули уже сей бренный мир,

Лишь светлые воспоминания сохраним мы
О тех, кто был так дорог и любим!

В Субботу Дмитриеву родителей почтем,
Молитвы к небу вознесем
За тех, кто за нас стоял горой,
Прибудет с ними пусть покой!

Пускай к ним небо благоволит,
За каждым Ангел светлый стоит,

Давайте добрую память хранить,
Друг друга уважать и любить!

В день Дмитриевской субботы
Помяните близких
Тех, кто в мире лучшем
Уж пополнил списки.

Помолитесь за их души,
Страхи отпустите

И прощение в сердца
Жаркие впустите.

Источник: pozdravok.ru

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