Теплые слова в день памяти Дмитриевскую родительскую субботу 7 ноября

Неизменными атрибутами Дмитриевской субботы являются панихиды и заупокойные богослужения, посещение могил родственников, особенно родителей, и поминальные трапезы. В церковь верующие приносят различные угощения для неимущих, ставят свечи не к иконам, а на специальный столик — канун, к Распятию, просят в молитвах блаженного упокоения для усопших родных.

Ближайшую субботу перед Днём памяти Дмитрия Солунского, который приходится на 8 ноября, православный мир называет Дмитриевской родительской субботой. Долгое время дата существовала, по установлению самого князя Дмитрия Донского, как день памяти по воинам, павшим в Куликовской битве. Однако, по прошествии некоторого времени, уже всех почивших христиан стали поминать в эту субботу.

Ближайшую субботу перед Днём памяти Дмитрия Солунского, который приходится на 8 ноября, православный мир называет Дмитриевской родительской субботой

В день родительской субботы



Помолись за души тех,Кто ушел и не вернется,Чей закончился уж век.

Отслужите панихиду,

Честь воздайте всем родным,

Кто над нами уж летает

Духом славным неземным.

Ведь они нас очень любят,



И помина очень ждут.Нас от бед и от несчастийС того света берегут.

Если потеряли вы кого-то,

И они уже на небесах,

То невольно в Дмитревску субботу

Слезы появляются в глазах.

Помолитесь вы о милых душах,



Что уже покинули наш мир,Каждому на свете очень нужноПомнить тех, кого он так любил.

Пусть Дмитриевская родительская суббота подарит тёплые и светлые воспоминания о тех, кого нет рядом, пусть Бог услышит все молитвы об упокое ихних душах и благополучии, пусть яркий свет поминальных свечей согреет наши сердца и на мгновение подарят ощущение, что усопшие родные рядом.

В День субботы родительской этой

Время вспомнить ушедших родных.

Наполняли родители светом

Нашу жизнь... мы их помним таких...

Пусть их души спокойными будут,

В небесах им пусть будет легко.

Ну, и нас пусть Господь не осудит,

Чтоб все было вокруг хорошо.

В день субботы Дмитриевской

Помяните близких,

Чтобы душ полет

Поднимал лишь в высь их.

Помолитесь тихо,

Свечи все зажгите,

Память об усопших

В душах сохраните.

В Дмитриевскую родительскую субботу,

Схожу я в храм, за упокой поставлю там свечу,

За упокой душ дорогих тех, кого нет с нами,

За тех, кого так в памяти я бережно храню.

За тех, кто был любимым очень важным,

За тех, кто очень редко навещает сны мои,

Прошу тебя, и ты почти скорее память,

Предков дорогих твоих, им свечку запали.

Ты помяни сегодня всех усопших,

Безвременно покинувших наш свет,

Всех тех, кто в хаты не вернется больше,

Но в наших душах их остался след.

И нищих одари деньгами щедро,

Чтобы родным спокойнее спалось,

Не пожалей ни золота, ни хлеба,

Чтоб в душах их доверие зажглось.

Родители давно уж смотрят с неба,

За тем, что происходит на земле.

Но, кажется, что вот они здесь, рядом,

Как прежде провожают тебя взглядом.



Но стоит лишь открыть глаза —На волю просится слеза.

Наступила сегодня суббота,

Но совсем не такая, как всегда.

Напомнить мне сегодня вам охота,

Что ее родительской назвали навсегда.

Давайте ж вспомним мы тех близких,

Что покинули уже сей бренный мир,



Лишь светлые воспоминания сохраним мыО тех, кто был так дорог и любим!

В Субботу Дмитриеву родителей почтем,

Молитвы к небу вознесем

За тех, кто за нас стоял горой,

Прибудет с ними пусть покой!

Пускай к ним небо благоволит,

За каждым Ангел светлый стоит,



Давайте добрую память хранить,Друг друга уважать и любить!

В день Дмитриевской субботы

Помяните близких

Тех, кто в мире лучшем

Уж пополнил списки.

Помолитесь за их души,

Страхи отпустите



И прощение в сердцаЖаркие впустите.

Источник: pozdravok.ru