Новый способ кражи денег с карт: мошенники используют жажду россиян получить деньги от государства

Сайт, на который ведет ссылка, похож на госресурсы. Поэтому многие расслабляются и передают мошенникам данные своей карточки. После этого предписано ждать получения средств 10 минут.

Россиян предупредили о новом необычном способе кражи денег с карт

Мошенники решили воспользоваться жаждой россиян получить деньги от государства. В соцсетях распространяется ролик, смонтированный из кадров пресс-конференции правительства.

Опираясь на заявление министров, мошенники подводят свою жертву к мысли, что выплаты от государства может получить любой желающий. Надо только пройти по ссылке и ввести там данные своей банковской карты.

Сайт, на который ведет ссылка, похож на государственные ресурсы. Поэтому многие расслабляются и передают мошенникам данные своей карточки. После этого предписано ждать получения средств 10 минут.

За это время злоумышленники успевают обчистить банковскую карту доверчивого гражданина. Вернуть средства, утраченные таким образом, будет очень затруднительно.