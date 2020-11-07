Новый клип Little Big про 2020 год набрал более 1 млн просмотров за 8 часов. Смотрите видео

Помимо участников бэнда, в нем также снялись Гарик Харламов, Александр Гудков, Данила Поперечный, участники группы The Hatter Юрий и Анна Музыченко и многие другие.

Новый клип Little Big набрал больше миллиона просмотров за восемь часов

Новый клип российской группы Little Big на песню "SMD2020" пробил отметку в миллион просмотров меньше, чем за девять часов.

В пятницу группа опубликовала клип в новогодней стилистике, выражающий отношение артистов к уходящему году.

Помимо участников бэнда, в нем также снялись Гарик Харламов, Александр Гудков, Данила Поперечный, участники группы The Hatter Юрий и Анна Музыченко и многие другие.

Клип заканчивается словами "Never forget 2020. Never repeat 2020" — "Никогда не забудем 2020. Никогда не повторим 2020".

Little Big — русская панк-рейв-группа, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге. В этом году они должны были представлять Россию на Евровидении, однако конкурс отменили из-за пандемии.