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После скандала со "скорыми" лечивший Навального врач возглавил минздрав Омской области

13:32 07.11.2020 Фото: bsmp1-omsk.ru
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Александр Мураховский сменил на посту Ирину Солдатову, которую уволили из-за нехватки мест для пациентов с коронавирусом в омских больницах.

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Александр Мураховский возглавил минздрав Омской области

Бывший главный врач омской больницы скорой медпомощи №1, лечившей Алексея Навального, Александр Мураховский возглавил минздрав Омской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в субботу.

В начале октября сообщалось, что Мураховский, тогда еще занимавший пост главврача, возглавит еще одно медучреждение. Врач был назначен временно исполняющим обязанности главврача городской больницы №1 А.Н. Кабанова.

Алексея Навального госпитализировали в омскую больницу скорой помощи 20 августа после того, как ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву — пилоты экстренно посадили самолет в Омске. 22 августа пациента отправили в берлинскую клинику, врачи которой заявили, что обнаружили в его организме следы вещества из группы «Новичок». В сентябре Навального выписали из клиники в Берлине.

В субботу, 7 ноября 2020 года, пресс-служба правительства Омской области объявила, что новым министром здравоохранения региона назначен Александр Мураховский.

«Кандидатура главного врача БУЗОО «Городская клиническая больница № 1 имени А.Н.Кабанова согласована с руководством министерства здравоохранения Российской Федерации. Александр Мураховский назначен на должность Министра здравоохранения региона. Сегодня Губернатор Александр Бурков подписал соответствующее распоряжение» , - сообщил официальный сайт правительства региона.

Александр Мураховский родился 1 июля 1971 года в Омске. Детский хирург, кандидат медицинских наук. Работу в омском здравоохранении начал с 1995 года в должности врача эндоскопического отделения Диагностического центра, с 1996 года по 2002 год – заместитель главного врача Городская клиническая больница № 1.

В 2004 году возглавил Городскую поликлинику № 2. В марте 2010 года был назначен на должность главного врача бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 2».

В 2018 году Александр Мураховский назначен руководителем Городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 1. В 2020 году, оставаясь главврачом БСМП № 1, Александр Мураховский принял на себя руководство еще одним учреждением – Городскую больницу № 1 им. А.Н. Кабанова.

«Александр Мураховский прошел все профессиональные ступени, как врач и руководитель знает и понимает все процессы, происходящие в здравоохранении, особенно организацию работы скорой медицинской помощи. Сегодня это одно из ключевых направлений для стабилизации системы здравоохранения в области» , - сообщается на официальном сайте омского облправительства.

Напомним, согласно распоряжению губернатора бывший глава омского Минздрава Ирина Солдатова покинула свой пот с 6 ноября 2020 года. По словам губернатора, решение принималось по итогам анализа текущего состояния областной системы здравоохранения и по итогам проверки Росздравнадзора инцидента, который произошел 27 октября 2020 года. Тогда "скорые" 10 часов возили ковидных пациентов по городу, поскольку их не принимала ни одна больница.

Омским Минздравом Ирина Солдатова руководила со 2 апреля 2020 года.

Ожидается, что региональный Минздрав также покинут заместители главы ведомства Анастасия Малова и Георгий Бутаев. Уже известно, что они написали заявления на увольнение, которые, вероятно, должны рассмотреть и утвердить на ближайшем заседании правительства Омской области.

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