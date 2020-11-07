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Арестовал землю и огромный недостроенный дом Фургала в Подмосковье суд

14:52 07.11.2020 Фото: Википедии
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Защита экс-губернатора Хабаровского края считает арест этой недвижимости необоснованным.

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Суд арестовал земельный участок и жилой дом Фургала в Подмосковье

Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на земельный участок площадью четверть гектара и недостроенный дом в Подмосковье, принадлежащие обвиняемому в организации убийств экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к следствию.

"В рамках расследования уголовного дела в отношении Сергея Фурагала одним из районных судов столицы наложены обеспечительные меры на земельный участок, расположенный в Дмитровском районе Московской области. Его общая площадь составляет 2 500 кв. м", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на арестованном участке также расположен жилой дом в завершающейся стадии строительства. "На участке находится огромный, почти достроенный дом, в нем уже выполнена покраска", - сказал источник. Он уточнил, что арест был наложен в середине сентября.

Защита экс-губернатора считает, что арест данной недвижимости необоснован. "Мы уже обжаловали это решение, так как считаем его незаконным", - сообщил ТАСС адвокат Михаил Карапетян.

арестовал жилой дом земельный участок экс-губернатор Сергей Фургал
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От редакции

Чиновники могут на зарплату покупать дорогую недвижимость?

втп, 07 ноября 2020 15:21
участок 25 соток,обычный участок и дом там ну никак огромным быть не может по определению. Вот у дегтярева не слабый домик за 100 мильенов. Оборзели совсем.

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