Арестовал землю и огромный недостроенный дом Фургала в Подмосковье суд

Суд арестовал земельный участок и жилой дом Фургала в Подмосковье

Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на земельный участок площадью четверть гектара и недостроенный дом в Подмосковье, принадлежащие обвиняемому в организации убийств экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к следствию.

"В рамках расследования уголовного дела в отношении Сергея Фурагала одним из районных судов столицы наложены обеспечительные меры на земельный участок, расположенный в Дмитровском районе Московской области. Его общая площадь составляет 2 500 кв. м", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на арестованном участке также расположен жилой дом в завершающейся стадии строительства. "На участке находится огромный, почти достроенный дом, в нем уже выполнена покраска", - сказал источник. Он уточнил, что арест был наложен в середине сентября.

Защита экс-губернатора считает, что арест данной недвижимости необоснован. "Мы уже обжаловали это решение, так как считаем его незаконным", - сообщил ТАСС адвокат Михаил Карапетян.