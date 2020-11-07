Шокирующий рекорд: Число зараженных COVID-19 за сутки на 7 ноября в России достигло максимума

За последние сутки в России выявили 20 396 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб 7 ноября. Накануне в стране зарегистрировали 20 582 зараженных — это максимальный суточный прирост.
Общее число зараженных выросло до 1,753 млн.
Наибольший прирост инфицированных за сутки зафиксирован в Москве — 5829 человек. Следом идет Санкт-Петербург с 1258 зараженными, на третьем месте — Подмосковье (629 человек).
Среди других регионов России больше всего зараженных за последние сутки выявлено в:
Нижегородской области — 434;
Архангельской области — 359;
Красноярском крае — 322;
Ростовской области — 314;
Воронежской области — 306;
Свердловской области — 293.
По данным штаба, за последние 24 часа в стране скончались 364 человека с подтвержденным COVID-19. За все время пандемии число летальных исходов составило 30 251. Выздоровели 1,312 млн человек.
Ой, всего 30 000, красота.
А будет еще больше, если раньше с двумя, тремя, как то возились, что то позировали с капельницей, то сейчас отправляют в свободное плавание.
Все, п...приехали такая медицина, если ее так можно назвать неспособна лечить, а бороться с пандемией уж тем более.
Уж пусть все передохнут, чем бесплатно взять мазок.
А сколько у нас аппаратов ИВЛ ? Они миллионы стоят и я уверен, что эти аппараты находятся где нибудь под замком.