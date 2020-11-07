Шокирующий рекорд: Число зараженных COVID-19 за сутки на 7 ноября в России достигло максимума

За все время пандемии число летальных исходов в стране составило 30 251. Выздоровели 1,312 млн пациентов. Общее число заразившихся выросло до 1,753 млн.

В России второй день подряд выявили более 20 тыс. случаев COVID-19

За последние сутки в России выявили 20 396 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб 7 ноября. Накануне в стране зарегистрировали 20 582 зараженных — это максимальный суточный прирост.

Общее число зараженных выросло до 1,753 млн.

Наибольший прирост инфицированных за сутки зафиксирован в Москве — 5829 человек. Следом идет Санкт-Петербург с 1258 зараженными, на третьем месте — Подмосковье (629 человек).

Среди других регионов России больше всего зараженных за последние сутки выявлено в:

Нижегородской области — 434;

Архангельской области — 359;

Красноярском крае — 322;

Ростовской области — 314;

Воронежской области — 306;

Свердловской области — 293.

По данным штаба, за последние 24 часа в стране скончались 364 человека с подтвержденным COVID-19. За все время пандемии число летальных исходов составило 30 251. Выздоровели 1,312 млн человек.