Четыре трупа после стрельбы из "Сайги" нашли в квартире правоохранители

Погибли трое мужчин и женщина. Госпитализирована 17-летняя девушка с огнестрельными ранениями. Предполагается, что хозяин жилища расстрелял гостей во время вечеринки.

В Екатеринбурге мужчина устроил стрельбу в квартире, погибли четыре человека

В одной из квартир в Екатеринбурге обнаружили тела четверых человек с огнестрельными ранениями, возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц (часть 2 статьи 105 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба управление Следственного комитета по Свердловской области.

Погибли трое мужчин и женщина. Также госпитализирована 17-летняя девушка с огнестрельными ранениями.

Следствие считает, что хозяин квартиры застрелил гостей во время вечеринки, а затем покончил с собой. Предположительно, мужчина использовал охотничий карабин «Сайга».

По данным телеграм-канала Baza, из квартиры, где впоследствии нашли убитых, мужчина звонил в полицию и просил о помощи. Он рассказал, что его держат в заложниках.

В пресс-службе областного управления МВД сообщили, что хозяин квартирыимеет судимость за кражу (часть 1 статьи 158 УК РФ). По неподтвержденным данным, он был охранником ЧОП.