Это жесть: Сколько "подозреваемых" на кронавирус насчитал на 7 ноября в Бердске оперштаб?

Среди них почти половина дети. Кроме того, только за последние сутки тест на COVID-19 сдали еще 269 бердчан. Так что конца эпидемии не видно.

17 новых заразившихся COVID-19 за сутки на 7 ноября в Бердске

По данным оперативного штаба, на 7 ноября в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 1876 жителей города. Из них 713 детей.

Выздоровели и выписались за все врем пандемии 489 пациентов. Но за последние сутки взяли еще анализы на коронавирусную инфекцию у 269 бердчан. Результаты тестов станут известны позже.

На субботу, 7 ноября, выявили 17 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 600 случаев заболевания коронавирусом, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".