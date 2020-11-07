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Это жесть: Сколько "подозреваемых" на кронавирус насчитал на 7 ноября в Бердске оперштаб?

16:06 07.11.2020 Фото: pexels.com
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Среди них почти половина дети. Кроме того, только за последние сутки тест на COVID-19 сдали еще 269 бердчан. Так что конца эпидемии не видно.

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17 новых заразившихся COVID-19 за сутки на 7 ноября в Бердске
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Это жесть: Сколько "подозреваемых" на кронавирус насчитал на 7 ноября в Бердске оперштаб?Шокирующий рекорд: Число зараженных COVID-19 за сутки на 7 ноября в России достигло максимумаЕщё 383 новостей

По данным оперативного штаба, на 7 ноября в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 1876 жителей города. Из них 713 детей.

Выздоровели и выписались за все врем пандемии 489 пациентов. Но за последние сутки взяли еще анализы на коронавирусную инфекцию у 269 бердчан. Результаты тестов станут известны позже.

На субботу, 7 ноября, выявили 17 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 600 случаев заболевания коронавирусом, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

COVID-19 анализы на коронавирус за сутки пандемия тест
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