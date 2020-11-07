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Доллар взлетит до 250 рублей на фоне мирового краха. Когда это случится?

16:14 07.11.2020 Фото: pixabay.com
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Прогноз сделал экономист, предсказавший кризисы 2008 и 2014 годов.

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Доллар страшно подорожает уже в 2021 году, прогнозирует эксперт

Уже в 2021 году доллар может подняться до 250 рублей за единицу. Рост валюты будет сопровождаться крахом мировых экономик, считает финансовый и биржевой аналитик Степан Демура.

«Цели не изменились. Первая — 97 рублей за доллар. Дальше 125. Потом 250. И мы там будем. Весь вопрос — когда. Не думаю, что до конца 2020 года мы увидим 97. А вот в следующем году эта цифра, и даже эти цифры, — вполне реальны», — рассказал Демура в интервью «Фонтанке».

Прогнозы аналитика стали популярны после того, как он предсказал мировой кризис в 2008 со спадом ипотечного рынка США и сильное падение курса рубля в 2014. Сейчас Демура заявляет, что доллар будет слабеть до января-февраля 2021, но потом резко вырастет. Это будет сопровождаться крахом мировых рынков и экономик, говорит эксперт.

Тяжелая ситуация возникнет и в экономике одного из ключевых партнеров России — Китая. Демура считает, что сейчас около 30-35% активов китайских банков находится в дефолте. Если рост ВВП страны будет ниже 4% в год, около половины из 30 крупнейших банков Китая погибнут. Экономика этой страны в плохом состоянии, и ей неизбежно грозят дефолты, считает эксперт.

Демура посоветовал хранить активы в более ликвидных формах, чем рубль. Ими могут послужить доллар и золото.

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