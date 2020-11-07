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Забиты сверх нормы ковидные госпитали в Новосибирской области: Пациентов больше числа коек

17:25 07.11.2020 Фото: Nso.ru
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В стационарах региона лежат 5612 коронавирусных пациентов. Накануне власти отчитался о том, что для больных развернули 5546 коек. Снова не хватает на всех. Еще почти столько же - под медицинским наблюдением.

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Ещё 181 случай COVID-19 выявили в Новосибирской области. Коек на всех не хватает
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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По данным оперативного штаба, на утро 7 ноября в Новосибирской области зарегистрировано 18 562 случая инфицирования коронавирусом (+181 за минувшие сутки), в том числе у 1195 детей. 15 292 человека выписаны с выздоровлением (+168 за сутки).

Скончались ещё пять пациентов: мужчина в возрасте 32 года, женщины в возрасте 58 лет, 82 года и две женщины в возрасте 77 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 617 человек, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

В отделениях интенсивной терапии находится 121 человек. На ИВЛ – 34 пациента.

Госпитализирован 51 ребёнок с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтверждённым диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 3916.

В больницы районов области госпитализированы 1645 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтверждённым диагнозом.

Таким образом, в регионе лежат в ковидных госпиталях 5612 пациентов. Между тем, как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", глава минздрава Константин Хальзов накануне отчитался о том, что для больных коронавирусом в области развернули 5546 коек. Снова не хватает на всех.

Всего в Новосибирской области сделан 764 071 тест на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 4025 жителей области, 56 903 человека сняты с меднаблюдения.

Как сообщал "Курьер. Середа. Бердск", за сутки на 7 ноября в Бердске выявлено 17 новых зараженных коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших достигло 600.

COVID-19 выздоровление диагноз ИВЛ коронавирус подозрение число заболевших
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От редакции

Какую больницу перепрофилируют под ковид?

Аноним, 07 ноября 2020 18:56
Эпидемия этого ОРВИ так и будет продолжаться, пока не отменят масочный режим - именно люди в масках и являются распространителями всяких инфекций, нося их месяцами не меняя. С них уже просто сыплется вирусная труха!
Сегодня в автобусе бабушка уронила маску в самую грязь, потом подняла и надела...
Так вот они все масочные и ездят в позеленевших от соплей и слюней масках.
Ольга, 07 ноября 2020 19:00
А койко место все пустые.... Выгнали всех из палат что ли,? Кем тогда они забиты,? Какая красота и стерильность....кого ожидают мэра, губернатора?

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