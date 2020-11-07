«Поил мочой и угрожал ножом»: 6-классник терроризирует одноклассников

Мать хулигана из Ахтубинска заявила, что ее сыну все и везде позволено. Родители учеников написали видеообращение к властям.

Шестиклассник устроил террор в российской школе:

В Астраханской области школьный скандал. Родители учеников шестого класса записали видеообращение к органам местных властей, чтобы те защитили их детей от 12-летнего школьника.

«Мальчик напоил наших детей мочой, угрожал ножом, бил по головам и ходил по рукам одноклассников», - рассказывают в обращении родители пострадавших. Чтобы огородить детей от побоев и унижений, взрослые организовали ежедневное дежурство в классе.

Ксения Идрисова, одна из инициаторов обращения, рассказала детали конфликта, передает МК.

Вот уже несколько дней Ахтубинск стоит на ушах. Всему виной 12-летний парень, который терроризирует одноклассников. Видеообращение записали восемь человек – в кадре семь женщин и один мужчина. Взрослые люди оказались бессильны перед шестиклассником.

«Уважаемые органы власти, Сергей (имя изменено – Авт.) терроризирует детей из класса. Сначала портил одежду. Затем бил по головам и ходил по рукам детей, когда они у них лежали на парте. Угрожал девочке ножом. Однажды налил в банку из-под энергетика мочу и дал детям пить. Обратите внимание на нашу беду», - зачитывала письмо на камеру одна из женщин.

На крик о помощи отреагировали местные депутаты, органы опеки. Вот только решить проблему оказалось не так просто.

- Раньше за этим мальчиком мы не замечали ничего странного, думали, просто хулиганистый, за рамки дозволенного не выходил, - рассказывает Ксения. - Как выяснилось позже, наши дети просто молчали, потому что боялись последствий. Моей дочери он испортил одежду, другой девочке порвал зубами колготки, третьей угрожал ножом. Последней каплей стала история с мочой. Тем детям, которые попробовали «напиток», парень сказал: «Вы опущенные, я вас опустил».

- К директору школы вы обращались?

- Директор не стала нас слушать, выгнала из школы со словами, что наши дети оговаривают ребенка, а девочки его сами провоцируют. Когда одна из мам сообщила ей, что Сергей угрожал ее дочери ножом, директор заметила: «Ну не порезал же, что ты панику подняла? Если бы пырнул, тогда да, а то просто попугал». Каждый родитель написал заявление от своего имени. Мы предупредили, что не отпустим детей в школу, потому что боимся за их жизнь. Директор отреагировала спокойно: можете забирать документы и переводить своих детей в другую школу. Нам странно такое отношение. Может, она не хочет выносить сор из избы?

- Что говорит мама мальчика?

- С ней бесполезно вести диалог. На наши жалобы она заявила: «Моему сыну все дозволено, и дома, и везде». А нам, взрослым, угрожала серьезными проблемами, говорила, ходите теперь и оглядывайтесь, заказывайте себе гробы, я на вас тюремщиков натравлю. Аудиозаписи у нас сохранились.

- Та семья благополучная?

- В опеке нас заверили, что семью проверяли, ребенок сыт и одет, претензий нет, вот и все. Папы там нет. В семье еще двое детей помимо мальчика.

- Психолог есть в школе?

- Психолога нет. Но маме предлагали организовать бесплатную помощь психолога. Она категорически отказалась. А принудительно заставить мальчика заниматься со специалистом школа не может.

- На ваше видеообращение отреагировали власти?

- Откликнулись местные депутаты, органы ПДН (подразделение по делам несовершеннолетних). Обещали уладить проблему. Правда, отметили, что быстро не получится, в течение месяца планируют разбираться. Пока же родители составили график дежурств в школе, будем приходить и охранять наших детей на уроках и переменах. Думаем привлечь старшеклассников, чтобы те провожали детей до дома.