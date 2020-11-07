Как жестко наказывать за пьяную езду хочет глава МВД?

Глава МВД Владимир Колокольцев в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что ведомство предложило внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях, в соответствии с которыми могут ужесточить наказание для нетрезвых водителей.
"Министерство внутренних дел выступило инициатором конфискации автотранспортного средства при повторном управлении в пьяном виде", — заявил министр.
Он назвал это предложение вынужденной мерой.
"Слишком дорого платит общество за употребление алкоголя за рулем", — подчеркнул Колокольцев.
Сейчас за повторное вождение в нетрезвом виде нарушителю могут выписать штраф от 200 до 300 тысяч рублей, либо приговорить его к обязательным работам до 480 часов или принудительным работам а срок до двух лет, либо к лишению свободы до двух лет и лишению прав на три года.
Но дополнительно нужна норма - за преднамеренное повреждение конфиската - срок лет 5 по рогам.
Тоже не у нас придумано.
1. Ни одного наркомана без смертельного дтп не оформили.
2 . Палочную систему ни кто не отменял ( правда с учетом развала гаи такой проблемы нет поймать реально пьяного)
3. Вопрос что судебного корпуса, что наших экспертов ( картина маслом с накачкой трупа ребёнка до 2 промиллей.
Кстати правильный эксперт в Испании на собственной вилле и не в розыске)
4. Обеими руками за предложение неподкупного Колокольцева, если экспертиза и суд будут в Лондоне ( где и наш обнуленный с разбирательством в финансовых вопросах пасётся