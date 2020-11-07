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Как жестко наказывать за пьяную езду хочет глава МВД?

19:40 07.11.2020 Фото: pixabay.com
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"Слишком дорого платит общество за употребление алкоголя за рулем", — подчеркнул Колокольцев.

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В МВД предложили ужесточить наказание для нетрезвых водителей

Глава МВД Владимир Колокольцев в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что ведомство предложило внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях, в соответствии с которыми могут ужесточить наказание для нетрезвых водителей.

"Министерство внутренних дел выступило инициатором конфискации автотранспортного средства при повторном управлении в пьяном виде", — заявил министр.

Он назвал это предложение вынужденной мерой.

"Слишком дорого платит общество за употребление алкоголя за рулем", — подчеркнул Колокольцев.

Сейчас за повторное вождение в нетрезвом виде нарушителю могут выписать штраф от 200 до 300 тысяч рублей, либо приговорить его к обязательным работам до 480 часов или принудительным работам а срок до двух лет, либо к лишению свободы до двух лет и лишению прав на три года.

вождение в нетрезвом виде нарушения правонарушения ужесточить наказание Владимир Колокольцев МВД
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От редакции

Следует ужесточить наказание за пьянку за рулем?

Аноним, 07 ноября 2020 20:00
Это справедливо. В Швеции штраф зависит от дохода штрафуемого.
Но дополнительно нужна норма - за преднамеренное повреждение конфиската - срок лет 5 по рогам.
Тоже не у нас придумано.
Аноним, 07 ноября 2020 20:53
Наш неизвестный друг, может и хотелось бы с вами согласится, но реалии жизни не позволяют
1. Ни одного наркомана без смертельного дтп не оформили.
2 . Палочную систему ни кто не отменял ( правда с учетом развала гаи такой проблемы нет поймать реально пьяного)
3. Вопрос что судебного корпуса, что наших экспертов ( картина маслом с накачкой трупа ребёнка до 2 промиллей.
Кстати правильный эксперт в Испании на собственной вилле и не в розыске)
4. Обеими руками за предложение неподкупного Колокольцева, если экспертиза и суд будут в Лондоне ( где и наш обнуленный с разбирательством в финансовых вопросах пасётся

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