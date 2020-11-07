Как жестко наказывать за пьяную езду хочет глава МВД?

"Слишком дорого платит общество за употребление алкоголя за рулем", — подчеркнул Колокольцев.

В МВД предложили ужесточить наказание для нетрезвых водителей

Глава МВД Владимир Колокольцев в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что ведомство предложило внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях, в соответствии с которыми могут ужесточить наказание для нетрезвых водителей.

"Министерство внутренних дел выступило инициатором конфискации автотранспортного средства при повторном управлении в пьяном виде", — заявил министр.

Он назвал это предложение вынужденной мерой.

"Слишком дорого платит общество за употребление алкоголя за рулем", — подчеркнул Колокольцев.

Сейчас за повторное вождение в нетрезвом виде нарушителю могут выписать штраф от 200 до 300 тысяч рублей, либо приговорить его к обязательным работам до 480 часов или принудительным работам а срок до двух лет, либо к лишению свободы до двух лет и лишению прав на три года.