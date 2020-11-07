Коронавирус обнаружили у норок на фермах в шести странах

Специалисты организации предполагают, что норки заражаются COVID-19 от человека. После распространения коронавируса внутри популяции животных вирус может вернуться к человеку.

Коронавирус у норок обнаружили еще в пяти странах

В США, Италии, Испании, Швеции и Нидерландах были зафиксированы случаи заражения вирусом животных на зверофермах. Ранее власти Дании решили уничтожить всех норок в стране из-за опасности мутации коронавируса

Кроме Дании коронавирус SARS-CoV-2 у норок обнаружили еще в пяти странах — США, Италии, Испании, Швеции и Нидерландах. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Эксперты отметили, что случаи заражения этих животных выявлены на фермах. При этом в ВОЗ подчеркнули, что норки могут служить «резервуаром» для вируса, передавать его внутри своей популяции.

Специалисты организации предполагают, что норки заражаются COVID-19 от человека. После распространения коронавируса внутри популяции животных вирус может вернуться к человеку при близком контакте с норками уже в мутировавшем виде.

О случаях заражений норок коронавирусом впервые стало известно в апреле — заболевание обнаружили на двух норковых фермах в нидерландской провинции Северный Брабант. Тогда власти ограничили посещение этих ферм.

Спустя месяц в Нидерландах зафиксировали передачу коронавируса от норки к человеку на одной из ферм. Министр сельского хозяйства страны Карола Схаутен сообщала, что первоначальные данные о невозможности передачи вируса от животных к человеку оказались ошибочными.

В ноябре власти Дании решили уничтожить всех норок на зверофермах, чтобы не допустить мутации коронавируса. По словам премьер-министра страны Метте Фредериксен, мутировавшая в популяции норок болезнь ослабляет выработку антител у людей и препятствует созданию эффективной вакцины от COVID-19. Всего в стране будут уничтожены около 17 млн норок.

В российских зверохозяйствах посчитали решение датских властей избыточным. Директор зверофермы «Вятка» Валентина Сивкова заявила, что в уничтожении норок нет необходимости. «Я ориентируюсь на ВОЗ, ВОЗ видит риск того, что популяция норок может каким-то образом способствовать передаче вируса от норки к людям, а от людей — друг другу. Но не понимаю, какое отношение норка имеет к этому заболеванию», — сказала она. По словам Сивковой, люди не едят мясо норок, выращивание этих животных является чисто экономической отраслью. «Это просто уничтожение бизнеса. И цели его туманны», — добавила она.

Подведомственный Россельхознадзору Федеральный центр охраны здоровья животных сообщил, что завершил доклинический этап испытаний вакцины от коронавирусной инфекции для животных. «Предварительные испытания проводились на хорьках. На хорьках мы выбрали наиболее оптимальный, эффективный вариант вакцины», — рассказал замдиректора центра Илья Чвала. Он добавил, что сейчас институт начнет тестировать препарат на кошках, собаках и норках.

Вакцину планируют рекомендовать для норковых звероферм, после того как она пройдет клинические испытания.