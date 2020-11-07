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Видео крушения загоревшегося самолета попало в Сеть. Погибли двое

20:31 07.11.2020 Фото: Скриншот
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По предварительным данным, причиной крушения стал отказ двигателя. Следственный комитет выехал на место происшествия в районе МКАД.

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В Подмосковье упал легкомоторный самолет

Авария случилась недалеко от Новорязанского шоссе в районе Люберец. Самолет загорелся после жесткой посадки, два человека погибли.

Предварительно, пожар случился в полете, экипаж подал сигнал бедствия и выбрал площадку для приземления в районе МКАД на Новорязанском шоссе. На месте работают спасательные службы.

По предварительным данным, причиной крушения стал отказ двигателя, сообщил источник в экстренных службах. ЧП произошло в районе поселка Чкаловский.

Среди погибших мужчина и женщина.

В пресс-службе МЧС подтвердили факт аварийной посадки самолета. "По прибытии пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение самолета на площади 5 кв. м. Подразделениями МЧС России деблокированы двое погибших", - сказал собеседник агентства. На земле жертв и разрешений нет. Возгорание ликвидировано.

"Следователи Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте и криминалисты управления выехали к месту крушения легкомоторного самолета в Московской области", - сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

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