Видео крушения загоревшегося самолета попало в Сеть. Погибли двое

Авария случилась недалеко от Новорязанского шоссе в районе Люберец. Самолет загорелся после жесткой посадки, два человека погибли.
Предварительно, пожар случился в полете, экипаж подал сигнал бедствия и выбрал площадку для приземления в районе МКАД на Новорязанском шоссе. На месте работают спасательные службы.
По предварительным данным, причиной крушения стал отказ двигателя, сообщил источник в экстренных службах. ЧП произошло в районе поселка Чкаловский.
Среди погибших мужчина и женщина.
В пресс-службе МЧС подтвердили факт аварийной посадки самолета. "По прибытии пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение самолета на площади 5 кв. м. Подразделениями МЧС России деблокированы двое погибших", - сказал собеседник агентства. На земле жертв и разрешений нет. Возгорание ликвидировано.
"Следователи Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте и криминалисты управления выехали к месту крушения легкомоторного самолета в Московской области", - сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.