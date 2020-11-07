«Не прокатило», по словам врача, и с Эболой. А «ковид» оказался «в самый раз». Как считает врач, давно существует идея сделать какую-нибудь эпидемию «всемирным пугалом».

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Вершинин:

Доктор Мясников объяснил политическую сущность коронавируса. Не знаю, что повлияло на то, что доктор Мясников наконец прозрел, но его соображения на этот счет идут явно вразрез с \"политикой партии\" и планами мировой элиты.

Телеведущий и главный врач московской городской больницы № 71 Александр Мясников назвал жесткие ограничения из-за пандемии COVID-19 истерикой. По его мнению, эта инфекция просто политический «проект». Как написал Мясников в своем Telegram-канале, болезнь Зика Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) тоже объявляла мировой угрозой, но она «не потянула».

«Не прокатило», по словам врача, и с Эболой. А «ковид» оказался «в самый раз». Как считает врач, давно существует идея сделать какую-нибудь эпидемию «всемирным пугалом». Хотя существует много других заболеваний, смертность из-за которых гораздо выше. Мясников заявил, что не знает, зачем «проворачиваются такие глобальные проекты». Но он уверен в связи сообщений о распространении коронавируса с политикой. Также врач выразил мнение, что «идет наступление» в отношении России.

В частности, наблюдается влияние на то, что «составляет смысл нашей жизни». https://profile.ru Радует, конечно, что несмотря на жесткий контроль, в душах тех же комментаторов, которые работали или работают на эту власть, еще осталась частица живого здравого смысла и нашлась смелость высказать своё мнение.