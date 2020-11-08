Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 8 ноября 2020 в России и мире

• День Сибири
• Международный день КВН
• День первых признаков зимы
• Всемирный день без Wi-Fi (World Day Without Wi-Fi)
• День памяти великомученика Димитрия Солунского
• День памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих ВВ МВД РФ
• День молитвы о сиротах (Orphan Sunday)
• Всемирный день рентгенографии (World Radiography Day)
• Международный день радиологии (International Day of Radiology, X-ray Day)
• Международный день скороговорок (International Tongue Twister Day)
• Всемирный день градостроительства, Всемирный день урбанизма (World Town Planning Day, World Urbanism Day)
• День «Приготовьте что-нибудь необычное и пикантное» (Cook Something Bold and Pungent Day)
• Международный день пианиста (International Pianist Day)
• Европейский день винного туризма (European Day of Wine Tourism)
• День капучино (National Cappuccino Day) - США
• День болвана (National Dunce Day) - США
• Международный фестиваль воздушных змеев (Fuerteventura International Kite Festival) - Испания
• День пупусы (National Pupusa Day) - Сальвадор
• День журналиста - Китай
• Праздник урожая «Хасыл байрамы» (Hasyl Bayramy) - Туркменистан
• Праздник деревьев (National Tree Festival) - Тунис
• День памяти жертв политических репрессий - Кыргызстан
• День коктейля «Харви Волбенгер» (National Harvey Wallbanger Day) - США
• День STEAM-образования (National S.T.E.A.M. Day) - США
• День ветеранов-аборигенов (National Aboriginal Veterans Day) - Канада
• День работников Бакинского метрополитена - Азербайджан
• Поминальное воскресенье (Remembrance Sunday) - Великобритания
• День конституции Понпеи (Pohnpei Constitution Day) - Микронезия
• День родителя как учителя (National Parents as Teachers Day) - США
• День матери (Ahoi Ashtami) - Индия
• День подстрекательства и каламбуров (Abet and Aid Punsters Day) - США
• День виноградаря и винодела - Украина
• Именины у Афанасия, Дмитрия, Марка, Василия, Антона
• Дмитриев день (В Дмитриев день и воробей под кустом пиво варит)
Важные даты
1888 – во время циклона судно «Vaitarna» (англ.), шедшее под флагом Британской Индии, пропало близ побережья Гуджарата; погибло 746 человек.
1895 – в процессе экспериментов с электричеством Вильгельм Рентген открыл излучение, названное им X-лучами, впоследствии в честь учёного названное рентгеновским.
1903 – в Голландии изобретён электрокардиограф
1943 - учреждён Орден Славы – военный орден СССР.
1943 - учреждён Орден «Победа» – высший военный орден СССР.
1961 – вышел в эфир первый выпуск программы КВН («Клуб Весёлых и Находчивых»).
1975 – восстание группы советских моряков на БПК «Сторожевой».
1984 – основание российской панк-группы «Гражданская оборона»
2007 – в российский кинопрокат вышел фильм Роберта Редфорда «Львы для ягнят».
2008 – авария на АПЛ К-152 «Нерпа».
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend