Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 8 ноября 2020 в России и мире

• День исполнения желаний• Всемирный день без Wi-Fi (World Day Without Wi-Fi)• День памяти великомученика Димитрия Солунского• День памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих ВВ МВД РФ• День молитвы о сиротах (Orphan Sunday)• Всемирный день рентгенографии (World Radiography Day)• Международный день радиологии (International Day of Radiology, X-ray Day)• Международный день скороговорок (International Tongue Twister Day)• Intersex Day of Remembrance• Всемирный день градостроительства, Всемирный день урбанизма (World Town Planning Day, World Urbanism Day)• День «Приготовьте что-нибудь необычное и пикантное» (Cook Something Bold and Pungent Day)• Международный день пианиста (International Pianist Day)• Европейский день винного туризма (European Day of Wine Tourism)• День капучино (National Cappuccino Day) - США• День болвана (National Dunce Day) - США• Международный фестиваль воздушных змеев (Fuerteventura International Kite Festival) - Испания• День отца - Эстония, Финляндия, Норвегия, Швеция, Исландия• День пупусы (National Pupusa Day) - Сальвадор• День журналиста - Китай• Праздник урожая «Хасыл байрамы» (Hasyl Bayramy) - Туркменистан• Праздник деревьев (National Tree Festival) - Тунис• День памяти жертв политических репрессий - Кыргызстан• День коктейля «Харви Волбенгер» (National Harvey Wallbanger Day) - США• День STEAM-образования (National S.T.E.A.M. Day) - США• День статистика - Казахстан• День ветеранов-аборигенов (National Aboriginal Veterans Day) - Канада• День работников Бакинского метрополитена - Азербайджан• Поминальное воскресенье (Remembrance Sunday) - Великобритания• День конституции Понпеи (Pohnpei Constitution Day) - Микронезия• День родителя как учителя (National Parents as Teachers Day) - США• День матери (Ahoi Ashtami) - Индия• День подстрекательства и каламбуров (Abet and Aid Punsters Day) - США• День достаточного количества времени (National Ample Time Day) - США• День виноградаря и винодела - Украина• Именины у Афанасия, Дмитрия, Марка, Василия, Антона• Дмитриев день (В Дмитриев день и воробей под кустом пиво варит)

Важные даты

1888 – во время циклона судно «Vaitarna» (англ.), шедшее под флагом Британской Индии, пропало близ побережья Гуджарата; погибло 746 человек.

1895 – в процессе экспериментов с электричеством Вильгельм Рентген открыл излучение, названное им X-лучами, впоследствии в честь учёного названное рентгеновским.

1903 – в Голландии изобретён электрокардиограф



1917 – начало революции в России (26 октября по Юлианскому календарю, который в то время использовала Россия).1943 - учреждён Орден Славы – военный орден СССР.1943 - учреждён Орден «Победа» – высший военный орден СССР.1961 – вышел в эфир первый выпуск программы КВН («Клуб Весёлых и Находчивых»).1975 – восстание группы советских моряков на БПК «Сторожевой».1984 – основание российской панк-группы «Гражданская оборона»2007 – в российский кинопрокат вышел фильм Роберта Редфорда «Львы для ягнят».2008 – авария на АПЛ К-152 «Нерпа».

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend