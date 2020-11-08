Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 8 ноября 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на воскресенье, 8 ноября 2020 года, обещает замечательней день для тех, кто нацелен на выполнение сложных дел. Сегодня звезды будут на стороне тех, кто не пасует перед трудностями, не опускает рук и всегда идет до конца.

Астролог советует Весам смелее выходить из зоны комфорт

Овен

Овнам астролог советует начать сегодняшний день с новых дел и новых мыслей. Груз прошлого не дает вам двигаться вперед. Попробуйте хотя бы отложить его в сторону и сделать пару шагов.

Телец

Тельцы сегодня будут фонтанировать активностью. Вы успеете переделать кучу дел, провести несколько встреч, прикинуть планы на следующую неделю и даже отдохнуть.

Близнецы

Близнецам не стоит браться за работу, тем более, за сложную. Ваш мозг сегодня не заточен под активную деятельность, дайте ему отдохнуть.

Рак

Ракам нужно поучиться быть сдержаннее. Сегодня своим бурным выражением эмоций вы можете спугнуть человека, которого вы долго и последовательно "приручали".

Лев

Львы по своей природе не перфекционисты. Но если уж они начинают стремиться к совершенству, тогда тяжело и им самим, и тем, кто рядом с ними.

Дева

Девы сегодня с удовольствием могут предаться безделью. Во-первых, вам такая возможность выпадает нечасто. Во-вторых, ни на что другое сегодня ваш организм не будет настроен.

Весы

Астролог советует Весам смелее выходить из зоны комфорта. Если вы, конечно, нацелены на достижение целей и покорение вершин.

Скорпион

Скорпионам есть смысл сегодняшний день провести в кругу семьи. У всех вас накопилась потребность в общении. К тому же, один такой день способен укрепить ваши отношения с самыми близкими людьми и сделать их теплее.

Стрелец

Стрельцы в последнее время испытывают легкое разочарование из-за того, что их усилия не вознаграждаются должным образом. Не торопитесь опускать руки: будет вам и благодарность, и признание.

Козерог

Козерогам сегодня предстоит работа по дому. Причем довольно непростая. Не стесняйтесь попросить о помощи. Возможно, это не вызовет ответного энтузиазма, но все равно вам помогут.

Водолей

У Водолеев - благоприятный день для начала новых дел и новых удачных знакомств. Однако не забывайте и старых знакомых. Возможно, кому-то из них очень нужна ваша поддержка.

Рыбы

У Рыб этот воскресенье нельзя назвать самым удачным. Сегодня вас может ждать ощутимая финансовая потеря. Либо вы сделаете напрасную покупку, либо вообще можете стать жертвой мошенника.

Источник: today