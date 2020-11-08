08.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Погиб в авиакатастрофе ведущий шоу "ДНК" на НТВ Александр Колтовой. Смотрите видео

08:58 08.11.2020 Фото: Instagram
1 0

41-летний телеведущий разбился вместе с пассажиром при санкционированном полете на частном самолете Cessna в Подмосковье. Колтовой имел бессрочное свидетельство частного пилота. Борт сгорел дотла.

% name% title
41-летний ведущий ток-шоу «ДНК» и соведущий шоу «Звезды сошлись» на НТВ Александр Колтовой погиб вместе с пассажиром

Ведущий телеканала НТВ Александр Колтовой погиб при аварийной посадке легкомоторного самолёта в Подмосковье. На борту находилась женщина, которая тоже погибла.

Вечером в субботу сообщалось, что в районе Новорязанского шоссе совершил аварийную посадку частный легкомоторный самолет Cessna. В результате падения погибли два человека.

Транспортные следователи и прокуроры начали проверки по факту происшествия.

Коллега погибшего в авиакатастрофе ведущего опровергла смерть его жены
Жена ведущего телеканала НТВ Александра Колтового, погибшего в результате крушения легкомоторного самолета, жива. Об этом

«Саша погиб. Жена жива. Кто был рядом с Сашей — выясняется», — написала в Instagram коллега телеведущего по шоу "Звезды сошлись" Лера Кудрявцева.

В пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК рассказали, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного средства, повлекшее гибель двух или более лиц). Сейчас на месте работают следователи.

Рухнувший самолет ведущего ток-шоу «ДНК» на телеканале НТВ Александра Колтового перед вылетом проходил все необходимые технические проверки.

По словам начальника службы движения аэродрома Мячково Николая Максимова, были проведены все необходимые предполетные проверки.

Источник в правоохранительных органах рассказал, что полет самолета Cessna был санкционирован. Он уточнил, что у Александра Колтового было бессрочное свидетельство частного пилота.

41-летний ведущий ток-шоу «ДНК» и соведущий шоу «Звезды сошлись» на НТВ Александр Колтовой погиб вместе с пассажиром  7 ноября при крушении самолета Cessna. Автокатастрофа произошла в Люберецком районе Подмосковья. По предварительной версии, причиной авиакатастрофы стал отказ и возгорание двигателя.

Самолет следовал в Рыбинск Ярославской области. Через несколько минут после вылета у самолета загорелся двигатель. Колтовой, который сидел за штурвалом, подал аварийный сигнал и посадил самолет в поле, но пожар охватил самолет. Огонь уничтожил машину почти полностью.

Александр Колтовой вел ток-шоу «ДНК» на НТВ с 2018 года. Летом этого года он стал напарником Леры Кудрявцевой в шоу «Звёзды сошлись». Кудрявцева, комментируя сообщения о гибели коллеги, сказала, что она шокирована. По ее словам, Колтовой неоднократно приглашал ее полетать над Москвой.

ведущий загорелся двигатель катастрофа легкомоторный самолет погибли Александр Колтовой Лера Кудрявцева
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Понимаете рискующих жизнью экстремалов?

Аноним, 08 ноября 2020 09:41
От смерти не уйдешь. Жалко. Молодой ,красавчик. Смерть нас найдет. На верху за нами следят и забирают в срок. Царствие НЕБЕСНОЕ Александру.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Вузовским дипломам хотят установить "срок годности" в России
10:22 08-11-2020
Вузовским дипломам хотят установить
Байден обратился к нации как победитель президентских выборов в США
10:05 08-11-2020
Байден обратился к нации как победитель президентских выборов в США
Где больше всего умирают и заражаются COVID-19 в Сибири? Статистика по регионам
09:53 08-11-2020
Где больше всего умирают и заражаются COVID-19 в Сибири? Статистика по регионам
Детальный гороскоп на сегодня: прогноз на 8 ноября 2020 для каждого знака зодиака
09:37 08-11-2020
Детальный гороскоп на сегодня: прогноз на 8 ноября 2020 для каждого знака зодиака
Сильная молитва на сегодня великомученику Димитрию Солунскому -8 ноября 2020. О чем молятся святому?
09:31 08-11-2020
Сильная молитва на сегодня великомученику Димитрию Солунскому -8 ноября 2020. О чем молятся святому?
Какой сегодня церковный праздник: что можно и что нельзя делать 8 ноября 2020 на День Луппы Солунского
09:20 08-11-2020
Какой сегодня церковный праздник: что можно и что нельзя делать 8 ноября 2020 на День Луппы Солунского
8 ноября 2020 - День памяти великомученика Димитрия Солунского
09:14 08-11-2020
8 ноября 2020 - День памяти великомученика Димитрия Солунского
Погиб в авиакатастрофе ведущий шоу "ДНК" на НТВ Александр Колтовой. Смотрите видео 1
08:58 08-11-2020
Погиб в авиакатастрофе ведущий шоу
Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 8 ноября 2020 года для всех знаков зодиака
08:39 08-11-2020
Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 8 ноября 2020 года для всех знаков зодиака
БердскПоследний теплый день 2020 года обещают синоптики в Бердске 8 ноября. Какая ожидается погода?
08:30 08-11-2020
Последний теплый день 2020 года обещают синоптики в Бердске 8 ноября. Какая ожидается погода?