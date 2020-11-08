Погиб в авиакатастрофе ведущий шоу "ДНК" на НТВ Александр Колтовой. Смотрите видео

41-летний телеведущий разбился вместе с пассажиром при санкционированном полете на частном самолете Cessna в Подмосковье. Колтовой имел бессрочное свидетельство частного пилота. Борт сгорел дотла.

41-летний ведущий ток-шоу «ДНК» и соведущий шоу «Звезды сошлись» на НТВ Александр Колтовой погиб вместе с пассажиром

Ведущий телеканала НТВ Александр Колтовой погиб при аварийной посадке легкомоторного самолёта в Подмосковье. На борту находилась женщина, которая тоже погибла.

Вечером в субботу сообщалось, что в районе Новорязанского шоссе совершил аварийную посадку частный легкомоторный самолет Cessna. В результате падения погибли два человека.

Транспортные следователи и прокуроры начали проверки по факту происшествия.

Коллега погибшего в авиакатастрофе ведущего опровергла смерть его жены

Жена ведущего телеканала НТВ Александра Колтового, погибшего в результате крушения легкомоторного самолета, жива. Об этом

«Саша погиб. Жена жива. Кто был рядом с Сашей — выясняется», — написала в Instagram коллега телеведущего по шоу "Звезды сошлись" Лера Кудрявцева.

В пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК рассказали, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного средства, повлекшее гибель двух или более лиц). Сейчас на месте работают следователи.

Рухнувший самолет ведущего ток-шоу «ДНК» на телеканале НТВ Александра Колтового перед вылетом проходил все необходимые технические проверки.

По словам начальника службы движения аэродрома Мячково Николая Максимова, были проведены все необходимые предполетные проверки.

Источник в правоохранительных органах рассказал, что полет самолета Cessna был санкционирован. Он уточнил, что у Александра Колтового было бессрочное свидетельство частного пилота.

41-летний ведущий ток-шоу «ДНК» и соведущий шоу «Звезды сошлись» на НТВ Александр Колтовой погиб вместе с пассажиром 7 ноября при крушении самолета Cessna. Автокатастрофа произошла в Люберецком районе Подмосковья. По предварительной версии, причиной авиакатастрофы стал отказ и возгорание двигателя.

Самолет следовал в Рыбинск Ярославской области. Через несколько минут после вылета у самолета загорелся двигатель. Колтовой, который сидел за штурвалом, подал аварийный сигнал и посадил самолет в поле, но пожар охватил самолет. Огонь уничтожил машину почти полностью.

Александр Колтовой вел ток-шоу «ДНК» на НТВ с 2018 года. Летом этого года он стал напарником Леры Кудрявцевой в шоу «Звёзды сошлись». Кудрявцева, комментируя сообщения о гибели коллеги, сказала, что она шокирована. По ее словам, Колтовой неоднократно приглашал ее полетать над Москвой.