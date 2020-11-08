Какой сегодня церковный праздник: что можно и что нельзя делать 8 ноября 2020 на День Луппы Солунского

В старину верили, что в этот день души умерших прилетают на могилы в образе птиц, которым и предназначено поминальное угощение. Для этого на могилах рассыпали зерно или клали поминальную кутью.

8 ноября (26 октября по старому стилю) православная церковь отмечает день памяти святого мученика Луппа Солунского

В этот день вспоминают двух солунских святых – Дмитрия и его слугу Луппа. В этот день принято поминать умерших родственников. По традиции хозяйки пекли блины, которыми предваряется поминальная трапеза

8 ноября (26 октября по старому стилю) православная церковь отмечает день памяти святого мученика Луппа Солунского.

Сведения, оставшиеся о житие святого Луппа, крайне скудны и обрывочны. Известно, что мученик Лупп жил на рубеже III-IV веков и был верным слугой святого великомученика Димитрия Солунского. Также известно, что накануне казни именно Луппу поручил Дмитрий Солунский раздать свое имущество бедным.

После казни своего господина Лупп собрал на полотенце кровь великомученика, снял с его пальца императорский перстень, знак высокого достоинства, и также омочил в крови. С помощью этих реликвий и молитв Лупп стал исцелять больных.

Святой Лупп еще не был даже крещен, но уже преисполнился такой веры, что стал открыто уничтожать идолов, которым поклонялись язычники. По преданию, люди бросились на святого с мечами, но не смогли нанести ему ни одного ранения. Ангел оградил Луппа от толпы идолопоклонников, а те, обезумев, стали наносить раны друг другу.

Святой Лупп жаждал пострадать за Христа, но не хотел умереть некрещеным, он помолился об этом Господу, и тотчас на него с неба пролилась вода, так мученик принял Божественное крещение чудесным образом на глазах изумленных язычников.

После этого Лупп добровольно отдал себя в руки мучителей. По приказанию императора Максимиана Галерия он был обезглавлен.

В этот день православные христиане поминают и великомученика Дмитрия Солунского (Фессалоникийского). На Руси 8 ноября этот день называли "Дмитрий", "Дмитр", "Дмитриев день", "Дмитрий Солунский", "день Дмитрия Солунского", "день Митрия", "Родительский день", "Дмитров день", "Дедовская неделя".

По традиции суббота, которая предшествовала дню Дмитрия Солунского, считалась днем поминовения. Он был назначен Дмитрием Донским по воинам, павшим на Куликовом поле.

В старину верили, что в этот день души умерших прилетают на могилы в образе птиц, которым и предназначено поминальное угощение. Для этого на могилах рассыпали зерно или клали поминальную кутью.

Также души прилетают туда, где при жизни умершие очень любили бывать, навещают родных, любуются на детей и внуков. В этот день традиционно пекли блины, которыми предваряется поминальная трапеза. Считалось, что хозяйки, снимая со сковороды первый блин, должны были обязательно сказать: "Помяни, Господи, честных родителей".

Были и приметы в этот день, связанные с погодой. Так, верили, что если на Дмитрия наступит оттепель, то и всей зиме быть с мокрыми теплинами. Приговаривали, что "коли Дмитриев день со снегом, то и Пасха со снегом", если в Дмитриев день были снег и холод, то весна наступит поздно и тоже будет холодной.

Источник: https://lt.sputniknews.ru