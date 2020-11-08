Сильная молитва на сегодня великомученику Димитрию Солунскому -8 ноября 2020. О чем молятся святому?

В чем же помогает святой: исцелиться от различных заболеваний; облегчить тяготы военной службы, так как он считается покровителем всех воинов – молитвы ему возносят как сами военные.

Великомученик Дими́трий Солунский (Фессалоникийский), Мироточивый

, Мироточивый Великомученик Димитрий Солунский (Фессалоникийский)Мироточивый

ДЕНЬ ПАМЯТИ 8 ноября

ЖИТИЕ

Ро­ди­те­ли, тай­ные хри­сти­ане, кре­сти­ли Димитрия и на­ста­ви­ли в ве­ре. Отец его, рим­ский про­кон­сул, умер, ко­гда Ди­мит­рий до­стиг со­вер­шен­но­ле­тия. Им­пе­ра­тор Мак­си­ми­ан Га­ле­рий, всту­пив­ший на пре­стол в 305 го­ду, на­зна­чил Ди­мит­рия на ме­сто от­ца вла­сти­те­лем и во­е­во­дой Фес­са­ло­ний­ской об­ла­сти. Глав­ной обя­зан­но­стью Ди­мит­рия бы­ло за­щи­щать свою об­ласть от внеш­них вра­гов, но им­пе­ра­тор по­тре­бо­вал от него так­же, чтобы он ис­треб­лял хри­сти­ан. Ди­мит­рий вме­сто это­го стал ис­ко­ре­нять язы­че­ские обы­чаи, а языч­ни­ков об­ра­щать к Хри­сто­вой ве­ре.

Ко­неч­но, им­пе­ра­то­ру вско­ре до­нес­ли, что про­кон­сул Ди­мит­рий – хри­сти­а­нин. Воз­вра­ща­ясь из по­хо­да про­тив сар­ма­тов (пле­мен, на­се­ляв­ших при­чер­но­мор­ские сте­пи), Мак­си­ми­ан оста­но­вил­ся в Со­лу­ни. Го­то­вясь к смер­ти, Ди­мит­рий раз­дал свое иму­ще­ство бед­ным, а сам пре­дал­ся мо­лит­ве и по­сту. Им­пе­ра­тор за­клю­чил про­кон­су­ла в тем­ни­цу и стал раз­вле­кать се­бя и жи­те­лей Со­лу­ни гла­ди­а­тор­ски­ми сра­же­ни­я­ми в цир­ке. Хри­сти­ан разыс­ки­ва­ли и та­щи­ли на аре­ну. Из­вест­ный сре­ди гла­ди­а­то­ров за­дор­ный Лий лег­ко одоле­вал крот­ких хри­сти­ан в сра­же­нии и при ли­ко­ва­нии озве­рев­шей тол­пы сбра­сы­вал их на ко­пья во­и­нов.

Юно­ша Нестор, из хри­сти­ан, на­ве­стил Ди­мит­рия в тем­ни­це, и Ди­мит­рий бла­го­сло­вил его на еди­но­бор­ство с Ли­ем. Укреп­ля­е­мый Бо­гом, Нестор одо­лел гор­до­го гла­ди­а­то­ра и бро­сил его на ко­пья во­и­нов. Несто­ра долж­ны бы­ли на­гра­дить как по­бе­ди­те­ля, но вме­сто это­го его каз­ни­ли как хри­сти­а­ни­на.

По при­ка­зу им­пе­ра­то­ра тем­нич­ная стра­жа прон­зи­ла Ди­мит­рия ко­пья­ми в 306 го­ду. Те­ло ве­ли­ко­му­че­ни­ка Ди­мит­рия вы­бро­си­ли на съе­де­ние зве­рям, но со­лу­няне тай­но пре­да­ли его зем­ле. Слу­га Ди­мит­рия Лупп взял кро­ва­вую ри­зу и пер­стень му­че­ни­ка и на­чал ими ис­це­лять недуж­ных. Его то­же каз­ни­ли. В прав­ле­ние им­пе­ра­то­ра Кон­стан­ти­на Ве­ли­ко­го (324–337 гг.) над мо­ги­лой ве­ли­ко­му­че­ни­ка Ди­мит­рия воз­двиг­ли храм, а через сто лет бы­ли об­ре­те­ны его нетлен­ные мо­щи. При гро­бе ве­ли­ко­му­че­ни­ка Ди­мит­рия со­вер­ша­лись чу­де­са и ис­це­ле­ния. В прав­ле­ние им­пе­ра­то­ра Мав­ри­кия ава­ры, жив­шие на До­ну, оса­ди­ли го­род Со­лунь. Свя­той Ди­мит­рий явил­ся на го­род­ской стене, и 100-ты­сяч­ное вой­ско оса­ждав­ших об­ра­ти­лось в бег­ство. В дру­гой раз свя­той спас го­род от го­ло­да. Жи­тие свя­то­го Ди­мит­рия по­вест­ву­ет, что он осво­бож­дал плен­ных от ига невер­ных и по­мо­гал им до­стиг­нуть Со­лу­ни.

С VII ве­ка при ра­ке свя­то­го Ди­мит­рия на­ча­ло ис­те­кать бла­го­вон­ное и чу­до­твор­ное ми­ро, о чем пи­са­ли совре­мен­ни­ки. В XIV ве­ке Ди­мит­рий Хри­зо­лог пи­сал о нем: ми­ро «по свой­ству сво­е­му не во­да, но гу­ще ее и не по­хо­же ни на од­но из из­вест­ных нам ве­ществ... Оно уди­ви­тель­нее всех бла­го­во­ний не толь­ко ис­кус­ствен­ных, но и по есте­ству со­здан­ных Бо­гом». По этой при­чине ве­ли­ко­му­че­ни­ка Ди­мит­рия на­име­но­ва­ли Ми­ро­то­чи­вым.

Покровитель воинов

Так как святой при жизни занимался воинским делом, то на Руси его считали покровителем воинов. Особо чтил своего небесного покровителя Дмитрий Донской, с которым связана Дмитриевская поминальная суббота.

Осенью 1380 года войско князя Дмитрия победило в сражении с армией Золотой Орды. В память о павших воинах была установлена Дмитриевская поминальная суббота. Впервые ее отслужил Сергий Радонежский в субботу перед днем памяти небесного покровителя Дмитрия Донского. Сам князь присутствовал на поминовении. Тогда же икону Димитрия Солунского перенесли в Москву и выставили в Успенском соборе.

Традиция поминать усопших перед праздником солунского святого сохранилась до наших дней.

О чем молятся Дмитрию Солунскому

В чем же помогает святой?

исцелиться от различных заболеваний и в первую очередь от глазных;

облегчить тяготы военной службы, так как он считается покровителем всех воинов – молитвы ему возносят как сами военные, так и их родня;

обрести мужество перед серьезными проблемами.

Кроме того, молитва перед иконой святого мученика Димитрия Солунского помогает при наступлении захватчиков, нарушивших границ Родины, а также сохранить мир тем, кого не коснулись войны.

МОЛИТВЫ

Тропарь великомученику Димитрию Солунскому, глас 3

0:35

Вели́ка обpе́те в беда́х/ тя побо́pника вселе́нная, стpастоте́pпче,/ язы́ки побежда́юща./ Я́коже у́бо Ли́еву низложи́л еси гоpды́ню,/ и на по́двиг деpзнове́нна сотвоpи́в Не́стоpа,/ та́ко, свя́те Дими́тpие,/ Хpисту́ Бо́гу моли́ся// даpова́ти нам ве́лию ми́лость.

Перевод: Великого в бедах защитника, язычников побеждающего, в тебе, страстотерпец, обрела вселенная. И как ты низверг гордыню Лия, на борьбу вдохновив Нестора, так, святой Димитрий, Христа Бога моли, да дарует Он нам великую милость.

Кондак великомученику Димитрию Солунскому, глас 2

Крове́й твои́х струя́ми, Дими́трие,/ Це́рковь Бог обагри́,/ да́вый тебе́ кре́пость непобеди́мую,/ и соблюда́я град твой невреди́м:// того́ бо еси́ утвержде́ние.

Перевод: Потоками крови твоей, Димитрий, Церковь Бог обагрил, дав тебе силу непобедимую и сохраняя град твой невредимым, ибо ты – его утверждение.

Величание великомученику Димитрию Солунскому

Велича́ем тя, страстоте́рпче святы́й Дими́трие, и чтим честна́я страда́ния твоя́, я́же за Христа́ претерпе́л еси́.

Молитва великомученику Димитрию Солунскому

Святы́й и сла́вный великому́чениче Христо́в Дими́трие, ско́рый помо́щниче и те́плый засту́пниче с ве́рою притека́ющих к тебе́! Предстоя́ с дерзнове́нием Небе́сному Царю́, испроси́ у Него́ проще́ние согреше́ний на́ших и о е́же изба́витися нам от всегуби́тельныя я́звы, тру́са, пото́па, огня́, меча́ и ве́чныя ка́зни. Моли́ бла́гость Его́, е́же уще́дрити град сей, оби́тель сию́ и вся́кую страну́ христиа́нскую. Исхода́тайствуй у Царя́ ца́рствующих на враги́ побе́ду и одоле́ние правосла́вным христиа́нам, всей держа́ве правосла́вной мир, тишину́, тве́рдость в ве́ре и преспе́яние во благоче́стии; нам же, чту́щим честну́ю па́мять твою́, испроси́ благода́тное укрепле́ние на дела́ блага́я, да благоутро́бное Влады́це на́шему Христу́ Бо́гу зде творя́ще, сподо́бимся моли́твами твои́ми насле́довати Ца́рствие Небе́сное для ве́чнаго прославле́ния Его́ со Отце́м и Святы́м Ду́хом. Ами́нь.