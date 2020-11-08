Сильная молитва на сегодня великомученику Димитрию Солунскому -8 ноября 2020. О чем молятся святому?

Великомученик Димитрий Солунский (Фессалоникийский), Мироточивый
ДЕНЬ ПАМЯТИ 8 ноября
ЖИТИЕ
Родители, тайные христиане, крестили Димитрия и наставили в вере. Отец его, римский проконсул, умер, когда Димитрий достиг совершеннолетия. Император Максимиан Галерий, вступивший на престол в 305 году, назначил Димитрия на место отца властителем и воеводой Фессалонийской области. Главной обязанностью Димитрия было защищать свою область от внешних врагов, но император потребовал от него также, чтобы он истреблял христиан. Димитрий вместо этого стал искоренять языческие обычаи, а язычников обращать к Христовой вере.
Конечно, императору вскоре донесли, что проконсул Димитрий – христианин. Возвращаясь из похода против сарматов (племен, населявших причерноморские степи), Максимиан остановился в Солуни. Готовясь к смерти, Димитрий раздал свое имущество бедным, а сам предался молитве и посту. Император заключил проконсула в темницу и стал развлекать себя и жителей Солуни гладиаторскими сражениями в цирке. Христиан разыскивали и тащили на арену. Известный среди гладиаторов задорный Лий легко одолевал кротких христиан в сражении и при ликовании озверевшей толпы сбрасывал их на копья воинов.
Юноша Нестор, из христиан, навестил Димитрия в темнице, и Димитрий благословил его на единоборство с Лием. Укрепляемый Богом, Нестор одолел гордого гладиатора и бросил его на копья воинов. Нестора должны были наградить как победителя, но вместо этого его казнили как христианина.
По приказу императора темничная стража пронзила Димитрия копьями в 306 году. Тело великомученика Димитрия выбросили на съедение зверям, но солуняне тайно предали его земле. Слуга Димитрия Лупп взял кровавую ризу и перстень мученика и начал ими исцелять недужных. Его тоже казнили. В правление императора Константина Великого (324–337 гг.) над могилой великомученика Димитрия воздвигли храм, а через сто лет были обретены его нетленные мощи. При гробе великомученика Димитрия совершались чудеса и исцеления. В правление императора Маврикия авары, жившие на Дону, осадили город Солунь. Святой Димитрий явился на городской стене, и 100-тысячное войско осаждавших обратилось в бегство. В другой раз святой спас город от голода. Житие святого Димитрия повествует, что он освобождал пленных от ига неверных и помогал им достигнуть Солуни.
С VII века при раке святого Димитрия начало истекать благовонное и чудотворное миро, о чем писали современники. В XIV веке Димитрий Хризолог писал о нем: миро «по свойству своему не вода, но гуще ее и не похоже ни на одно из известных нам веществ... Оно удивительнее всех благовоний не только искусственных, но и по естеству созданных Богом». По этой причине великомученика Димитрия наименовали Мироточивым.
Покровитель воинов
Так как святой при жизни занимался воинским делом, то на Руси его считали покровителем воинов. Особо чтил своего небесного покровителя Дмитрий Донской, с которым связана Дмитриевская поминальная суббота.
Осенью 1380 года войско князя Дмитрия победило в сражении с армией Золотой Орды. В память о павших воинах была установлена Дмитриевская поминальная суббота. Впервые ее отслужил Сергий Радонежский в субботу перед днем памяти небесного покровителя Дмитрия Донского. Сам князь присутствовал на поминовении. Тогда же икону Димитрия Солунского перенесли в Москву и выставили в Успенском соборе.
Традиция поминать усопших перед праздником солунского святого сохранилась до наших дней.
О чем молятся Дмитрию Солунскому
В чем же помогает святой?
- исцелиться от различных заболеваний и в первую очередь от глазных;
- облегчить тяготы военной службы, так как он считается покровителем всех воинов – молитвы ему возносят как сами военные, так и их родня;
- обрести мужество перед серьезными проблемами.
Кроме того, молитва перед иконой святого мученика Димитрия Солунского помогает при наступлении захватчиков, нарушивших границ Родины, а также сохранить мир тем, кого не коснулись войны.
МОЛИТВЫ
Тропарь великомученику Димитрию Солунскому, глас 3
0:35
Вели́ка обpе́те в беда́х/ тя побо́pника вселе́нная, стpастоте́pпче,/ язы́ки побежда́юща./ Я́коже у́бо Ли́еву низложи́л еси гоpды́ню,/ и на по́двиг деpзнове́нна сотвоpи́в Не́стоpа,/ та́ко, свя́те Дими́тpие,/ Хpисту́ Бо́гу моли́ся// даpова́ти нам ве́лию ми́лость.
Перевод: Великого в бедах защитника, язычников побеждающего, в тебе, страстотерпец, обрела вселенная. И как ты низверг гордыню Лия, на борьбу вдохновив Нестора, так, святой Димитрий, Христа Бога моли, да дарует Он нам великую милость.
Кондак великомученику Димитрию Солунскому, глас 2
Крове́й твои́х струя́ми, Дими́трие,/ Це́рковь Бог обагри́,/ да́вый тебе́ кре́пость непобеди́мую,/ и соблюда́я град твой невреди́м:// того́ бо еси́ утвержде́ние.
Перевод: Потоками крови твоей, Димитрий, Церковь Бог обагрил, дав тебе силу непобедимую и сохраняя град твой невредимым, ибо ты – его утверждение.
Величание великомученику Димитрию Солунскому
Велича́ем тя, страстоте́рпче святы́й Дими́трие, и чтим честна́я страда́ния твоя́, я́же за Христа́ претерпе́л еси́.
Молитва великомученику Димитрию Солунскому
Святы́й и сла́вный великому́чениче Христо́в Дими́трие, ско́рый помо́щниче и те́плый засту́пниче с ве́рою притека́ющих к тебе́! Предстоя́ с дерзнове́нием Небе́сному Царю́, испроси́ у Него́ проще́ние согреше́ний на́ших и о е́же изба́витися нам от всегуби́тельныя я́звы, тру́са, пото́па, огня́, меча́ и ве́чныя ка́зни. Моли́ бла́гость Его́, е́же уще́дрити град сей, оби́тель сию́ и вся́кую страну́ христиа́нскую. Исхода́тайствуй у Царя́ ца́рствующих на враги́ побе́ду и одоле́ние правосла́вным христиа́нам, всей держа́ве правосла́вной мир, тишину́, тве́рдость в ве́ре и преспе́яние во благоче́стии; нам же, чту́щим честну́ю па́мять твою́, испроси́ благода́тное укрепле́ние на дела́ блага́я, да благоутро́бное Влады́це на́шему Христу́ Бо́гу зде творя́ще, сподо́бимся моли́твами твои́ми насле́довати Ца́рствие Небе́сное для ве́чнаго прославле́ния Его́ со Отце́м и Святы́м Ду́хом. Ами́нь.