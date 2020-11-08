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Байден обратился к нации как победитель президентских выборов в США

10:05 08.11.2020 Фото: Википедии
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Действующий президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.

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Возможному следующему президенту США Джо Байдену 77 лет

Кандидат в президенты от Демократической партии Джозеф Байден обратился к нации после предварительных данных о своей победе. Выступление, трансляцию которого вели основные телеканалы США, состоялось в субботу в городе Уилмингтон (штат Делавэр). В мероприятии также принимала участие кандидат на пост вице-президента Камала Харрис. Выйдя из-за кулис, 77-летний Байден пробежал несколько метров до трибуны, демонстрируя хорошую физическую форму.

В своей речи Байден призвал своих сторонников не относиться к его оппонентам как к врагам. По его словам, настало время прекратить жесткую риторику, понизить градус политической конфронтации и услышать друг друга. Байден заявил, что намерен объединить общество и восстановить роль США в мире. "Я добивался этого поста для того, чтобы Америку вновь уважали", - цитирует ТАСС.

Он также призвал обе партии в конгрессе - Республиканскую и Демократическую - к сотрудничеству. Байден убежден, что именно двухпартийного сотрудничества хотят американские избиратели.

Кроме того, он пообещал уже в понедельник назначить группу советников для выработки плана по борьбе с коронавирусом. "Я не пожалею сил и обязательств, чтобы обратить вспять эту пандемию", - заверил Байден. Говоря о других приоритетах своей работы, он назвал рост благосостояния граждан, противостояние расизму, а также климат, пишет РИА Новости.

Напомним, ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке. Действующий президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде. По его словам, в ходе голосования имели место многочисленные нарушения.

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