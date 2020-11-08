Почему мужчины тяжелее переносят коронавирус, рассказал врач

По словам Владимир Болибока, мужской гормон — тестостерон — не обладает таким свойством, как женские.

Врач назвал причину тяжелого течения коронавируса у мужчин

Мужчины тяжелее переносят коронавирус из-за влияния половых гормонов на особенности функционирования иммунной системы, заявил "Ленте.ру" врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

Специалист подчеркнул, что женские половые гормоны — эстрогены — облегчают проникновение защитных белков внутрь клеток.

"Даже минимальный уровень иммунного ответа с выработкой антител приводят к тому, что у женщин эти антитела легче и быстрее проникают внутрь клетки и внутриклеточно уничтожают вирусы", — рассказал Болибок.

По его словам, мужской гормон — тестостерон — не обладает таким свойством. Кроме того, у мужчин более ярко выражены проявления атеросклероза (заболевание, поражающее артериальные сосуды по всему организму. — Прим. ред.).

"Тромбозы у мужчин на фоне коронавирусной инфекции развиваются чаще, и они более обширные, чем у женщин", — отметил врач.

Болибок при этом обратил внимание, что женщины чаще, чем мужчины, подвержены аутоиммунным заболеваниям.

Аутоиммунные заболевания (АИЗ) — группа болезней, при которых происходит разрушение тканей организма собственной иммунной системой.