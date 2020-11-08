Названо имя погибшей в авиакатастрофе вместе с ведущим НТВ Колтовым женщины

Об их взаимоотношениях пока ничего неизвестно. Неизвестна и причина, по которой 33-летняя сотрудница банка оказалась в самолете вместе с телеведущим.

Названо имя девушки, разбившейся в самолете вместе с Колтовым

Стало известно имя второй жертвы авиакатастрофы в Люберцах. Вместе с телеведущим Александром Колтовым в потерпевшем 7 ноября крушение самолете находилась 33-летняя Наталья Климова.

Как сообщает РЕН. ТВ, Наталья была сотрудницей банка. Климова закончила Факультет технотронных архивов и документов Историко-архивного института РГГУ. По некоторым данным, с 2006 года девушка работала в банке и была заместителем директора отделения.

О взаимоотношениях Климовой и Колтового ничего неизвестно. Неизвестна и причина, по которой девушка оказалась в самолете вместе с телеведущим.

Ранее сообщалось, что Колтовой в последний момент увел самолет от оживленного шоссе. Если бы не этот маневр, совершенный за секунды до крушения, жертв авиакатастрофы могло бы быть больше.

Напомним, возле деревни Томилино под Москвой разбился легкомоторный самолет, за штурвалом которого находился ведущий Александр Колтовой. Ранее предполагалось, что он находился в самолете вместе с женой.

Коллега Колтового Лера Кудряцева ранее подтвердила, что супруги ведущего не было в разбившемся самолете. Она отметила, что жена Колтового жива.

После авиакатастрофы было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Колтовой являлся ведущим сразу нескольких ток-шоу на федеральном канале – "ДНК" и "Звезды сошлись". В 2006 году он был редактором проекта "Галилео".